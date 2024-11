Jobilla

Arbeitsmarkt: "Die besten Leute müssen den Job machen" - Was deutsche Firmen von einem Finnen lernen können

Jobilla-Chef Pekka Nebelungs Vision für den deutschen Arbeitsmarkt: Paradigmenwechsel, gezielte Reformen, Digitalisierung der Recruiting-Kette

Der deutsche Arbeitsmarkt steht vor tiefgreifenden Herausforderungen: Der demografische Wandel und der wachsende Fachkräftemangel bedrohen die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Pekka Nebelung, CEO von Jobilla Deutschland und Senator im deutschen Mittelstandsverband BVMW, plädiert für einen Paradigmenwechsel: "Die besten Leute müssen den Job machen." Der Finne stellt hier seine Vision vor, wie Deutschland durch gezielte Reformen und eine innovative Recruiting-Strategie die besten Talente für sich gewinnen und langfristig fördern kann.

"Digitalisierung und Bürokratieabbau sind entscheidend"

Nebelung ist überzeugt, dass Deutschland seine Recruiting-Methoden dringend modernisieren muss, um die besten Talente anzusprechen und zu binden. "Wir müssen die gesamte Recruiting-Kette digitalisieren. Das bedeutet nicht nur schnellere Prozesse, sondern auch gezielte Ansprache durch intelligente Algorithmen, die sicherstellen, dass die besten Fachkräfte dort arbeiten, wo sie den größten Mehrwert bringen können", so Nebelung. Aus seiner Perspektive als finnischer CEO in Deutschland sieht er, dass die bürokratischen Hürden ein ernsthaftes Hindernis für Unternehmen sind, die Fachkräfte aus dem Ausland anwerben möchten. "Es gibt eine Vielzahl hochqualifizierter Fachkräfte weltweit, die Deutschland mit offenen Armen empfangen würde. Doch langwierige Anerkennungsprozesse und undurchsichtige Regelungen stehen oft im Weg."

"Die deutsche Wirtschaft braucht einen Wandel in der Unternehmenskultur"

Für Nebelung ist es unerlässlich, dass sich deutsche Unternehmen nicht nur auf die Digitalisierung der Prozesse konzentrieren, sondern auch in ihre interne Kultur investieren. "Wir erleben eine neue Arbeitswelt, die Flexibilität, flache Hierarchien und den aktiven Dialog fördert. Diese Werte sprechen vor allem die jungen, kreativen Köpfe an, die wir hier halten müssen, anstatt dass sie ins Ausland abwandern", sagt Nebelung. Seine Vision für den Arbeitsmarkt beruht auf einer modernen Unternehmenskultur, die Talente nicht nur anzieht, sondern sie auch langfristig fördert und bindet.

Attraktive Rahmenbedingungen schaffen - für In- und Ausländer

Nebelung sieht zudem die Politik in der Pflicht, das Umfeld für den deutschen Arbeitsmarkt international wettbewerbsfähiger zu gestalten. "Wir brauchen klare, unbürokratische Verfahren, die es ausländischen Talenten und Unternehmen erleichtern, sich in Deutschland zu etablieren. Dazu gehören die Anerkennung ausländischer Abschlüsse ebenso wie international wettbewerbsfähige Gehälter", so Nebelung. Er verweist auf die Tatsache, dass Deutschland heute in puncto Einkommensmobilität und Lohnstrukturen im internationalen Vergleich zurückfällt und deshalb schwerer Talente im globalen Wettbewerb gewinnen und halten kann.

"Die besten Menschen müssen in die richtigen Positionen kommen"

Sein Leitsatz "Die besten Leute müssen den Job machen" drückt eine einfache, aber wirkungsvolle Wahrheit aus: Wenn die richtigen Talente in Schlüsselpositionen eingesetzt werden, profitieren sowohl die Unternehmen als auch die gesamte Volkswirtschaft. "Bei Jobilla haben wir uns zum Ziel gesetzt, sicherzustellen, dass talentierte Menschen ihre Fähigkeiten entfalten können und Unternehmen die Kompetenzen erhalten, die sie wirklich benötigen", erklärt Nebelung. "Dazu müssen wir alte Strukturen überwinden und uns auf das konzentrieren, was im 21. Jahrhundert zählt: Effizienz, Agilität und die Fähigkeit, sich im globalen Wettbewerb zu behaupten."

Pekka Nebelung unterstreicht die Dringlichkeit dieser Reformen, um Deutschland nicht nur als Wirtschaftsstandort zu sichern, sondern das Land wieder in eine Vorreiterrolle in Europa zu bringen. Durch eine innovative, digitalisierte Recruiting-Kultur, in der Bürokratieabbau und kultureller Wandel Hand in Hand gehen, könnten die besten Talente - sowohl inländisch als auch ausländisch - optimal gefördert und eingesetzt werden. Diese Schritte seien dringend notwendig, um Deutschland zukunftsfähig zu machen.

Über Pekka Nebelung

Pekka Nebelung ist Geschäftsführer von Jobilla Deutschland und hat das Unternehmen mit einem engagierten Team in den vergangenen Jahren zu stetigem Wachstum geführt. Er ist Mitglied im Bundeswirtschaftssenat des Mittelstands, einem 350-köpfigen Exzellenz-Gremium des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien, das Deutschland mit Ideen, Impulsen und Initiativen zukunftsfähig machen will.

Als bekannter Trompeter und Musiker ist Pekka Nebelung weit über die Kulturszene seines Heimatlands bekannt und sucht auch heute noch Entspannung und Inspiration in der Musik. Mit seiner internationalen Perspektive will er positive wirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland begleiten und begünstigen.

Über Jobilla

Jobilla ist ein führendes Unternehmen im Bereich digitales Recruiting und Headhunting. Durch den Einsatz modernster Technologien und innovativer Methoden unterstützt Jobilla Unternehmen dabei, die besten Talente zu finden und erfolgreich zu rekrutieren. Mit Hauptsitz in Helsinki und Niederlassungen weltweit setzt Jobilla neue Standards im Recruiting und leistet einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung des Arbeitsmarkts.

