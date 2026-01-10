MagentaSport

DEL live bei MagentaSport: Berlin gewinnt Wintergame in Dresden vor über 32.000 Fans

"Aufgeregter" Eisbär Kirk trifft "denkwürdig", Verlierer Dresden geht dennoch mit "breitem Grinsen ins Bett"

Das DEL Wintergame 2026 aus Dresden geht nach Berlin - 3:2 für die Eisbären in der Overtime - ein etwas glücklicher Erfolg des Meisters über den beherzten Tabellenletzten Dresden. Die Topstürmer Ty Ronning und Doppelpacker Liam Kirk entschieden die Partie. "Kirky und Ty. So kennt man sie", freute sich Lean Bergmann. Auch Kirk jubelte: "Es war sehr denkwürdig, das Tor zu schießen. Ich bin normalerweise bei Toren nicht so aufgeregt. Aber das hat mich angestachelt, gerade auch direkt vor unseren Fans. Es war insgesamt eine unglaubliche Erfahrung."

In diesem Punkt waren sich beide Teams uneingeschränkt einig, egal ob Dresden oder Berlin. Von beiden Seiten gab es viel Lob für die Organisation. Eislöwen-Coach Gerry Fleming: "Die ganze Zeit und Energie, die in so ein Spiel reingeht, haben sie gut umgesetzt. Es war großartig für die Fans, unsere Fans und die Berliner Fans. Ein wundervolles Erlebnis, ich bin stolz auf die Organisatoren und was sie heute gemacht haben." Vom Comedian Olaf Schubert, über ein packendes Spiel bis zum Feuerwerk - Dresden erwies sich als blendender Gastgeber. Stellvertretend sagt Eislöwen Goalie Janick Schwendener: "Das werde ich für immer in Erinnerung behalten. Am Anfang der Saison habe ich nicht wirklich damit gerechnet, dass ich zum Einsatz kommen werde. Umso mehr habe ich es heute genossen und gehe mit einem breitem Grinsen ins Bett."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum DEL WINTER GAME 2026. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit dem 39. Spieltag am Sonntag ab 13.45 Uhr mit der Partie zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Löwen Frankfurt. Ab 16.15 Uhr steht zudem das Topduell zwischen den Adlern Mannheim und den Pinguins Bremerhaven an.

WINTERGAME 2026: Dresdner Eislöwen - Eisbären Berlin 2:3 (OT)

Bittere Niederlage für die Eislöwen in einem spektakulären DEL WINTER GAME 2026! Trotz zweimaliger Führung müssen sich die Dresdener mit nur einem Punkt zufriedengeben - weil Ty Ronning zwei Minuten vor Schluss den Berlinern die Overtime rettete. In dieser machte Liam Kirk nach nur 14 Sekunden seinen Doppelpack perfekt. Die Berliner holen den dritten Sieg aus den letzten vier Spielen und übernehmen Rang 7. Dresden bleibt am Tabellenende.

Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=d010cFR5TGgyVkdiaW4vWVc4a2JMNVZ2WFFxelBLeElnYlhJZ3BTTjQzST0=

Da ist es! Tomas Andres eröffnet das DEL WINTER GAME 2026 für die Dresdner Eislöwen. Der Clip zum Tor: clipro.tv/player?publishJobID=TEZ1aDUrWi9hWlEwREl2Z1lUNEtBd013UVViajRBdHZXWkhicHJ5VFNYQT0=

Ekstase in Berlin! Nach nur 14 Sekunden erzielt Liam Kirk in der Verlängerung den Siegtreffer. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=RzFNdG9TMWRwQUJLeUFubDlCd3FHdHo5SUJGNnkwWWhrZlQ1eHZGS1g1ST0=

"Win every battle, every footrace!": Gerry Fleming schwört die Eislöwen vor der Partie auf das Spiel ein. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cVBCMnZ1czRyK0x5RDN2cjhLb2FBdTlNM3FHNUQ1anNpQlFZZmgzS2FIZz0=

"We gotta put these guys under pressure, we can't freeze": Serge Aubin stimmt die Eisbären in der Kabine taktisch ein. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=Y2NyTVlCK2RjNCtRMGZkaGRpdDhZSjBMb25IRTNlS2c3QS9iYjZNTWVZUT0=

"The game is simple. We gotta keep it that way": Gerry Fleming schwört die Eislöwen in der Kabine aufs Schlussdrittel ein. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=eU1HU2MrR3dYQk9WQ0d5NjJoNUhBOVBwTk5icnkxYStJbTZOd2xRNGRIYz0=

Exklusive Bilder: Die Starting Six der Eislöwen wird bekanntgegben. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=dHhpQ082OUlYUGxOOThML0hKUllMbTVlYjNHVjJoVzYwSmx4NDZqRVhjMD0=

Schöner Abschluss: Zum Ende des DEL WINTER GAME 2026 gibt es noch ein Feuerwerk. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=NXgxL3J2eUNqQWtyazZyVzV6bmtOMVQ2bGlpTzlnZUpjOUZRVjh0dHQ0bz0=

Janick Schwendener, Dresdner Torhüter: "Ich finde, wir haben ein tolles Spiel gezeigt. Das war eine unglaubliche Atmosphäre. Wir haben uns natürlich schon lange auf das Spiel gefreut. Wir wären gerne mit 3 Punkten hier rausgegangen. Wir hatten die Chance dazu. Das ist natürlich ärgerlich, dass wir kurz vor Schluss den Ausgleich entgegennehmen müssen. In der Overtime, klar. Berlin ist eine gute Mannschaft, die hat sehr viel Skill. Es ist nicht unverdient. Aber heute wäre für uns mehr drin gewesen."

...über das DEL WINTER GAME: "Das werde ich für immer in Erinnerung behalten. Das war eine Ehre für mich, hier spielen zu dürfen. Am Anfang der Saison habe ich nicht wirklich damit gerechnet, dass ich zum Einsatz kommen werde. Umso mehr habe ich es heute genossen und gehe mit einem breiten Grinsen ins Bett." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Vm5tbERnZzJoR2JnR08vNUpQRitWLzdPckJ3OCtlY0ZBSGUzYmFGVm1uVT0=

Gerry Fleming, Trainer Dresden: "Ich glaube, wir haben hart und gut gespielt und hätten mehr verdient gehabt. Sie haben spät getroffen. Aber die Jungs haben sich zusammengerissen, hart gespielt. Ich bin ziemlich stolz auf sie heute."

...über das DEL WINTER GAME: "Das war ein absolut fabelhaftes Erlebnis, für die Jungs, für mich, für das Team, für die Stadt, für die Fans, für die Organisatoren. Die ganze Zeit und Energie, die in so ein Spiel reingeht, haben sie gut umgesetzt. Es war großartig für die Fans, unsere Fans und die Berliner Fans. Ein wundervolles Erlebnis, ich bin stolz auf die Organisatoren und was sie heute gemacht haben."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V1JadGYzaTNMSHBoOGR6eFZ4bDZpeDFvUEF0dmhnTEJRYU9VaGlzN2FlWT0=

Liam Kirk, Berliner Sieg- und Doppeltorschütze: "Ich versuche einfach, auf die richtige Art und Weise zu spielen. Ich spiele mit großartigen Spielern. Heute hatte ich Ty (Ronning) und Leo (Pföderl). Ich muss jeden loben, mit dem ich gespielt habe."

...ob das Siegtor im DEL WINTER GAME, vor über 32.000 Fans das größte Tor seiner Karriere war: "Ich weiß nicht, ob es das Größte war. Aber es war definitiv ein wichtiges für uns, im Moment, wo wir gerade in der Liga sind. Wir mussten heute den Job erledigen. Es war sehr denkwürdig, das Tor zu schießen. Es war schon sehr aufregend. Ich bin normalerweise bei Toren nicht so aufgeregt. Aber das hat mich angestachelt, gerade auch direkt vor unseren Fans. Es war insgesamt eine unglaubliche Erfahrung. Definitiv etwas, woran ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde und eine Geschichte, die ich erzählen werde, wenn ich älter bin." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TkhzQ3hUUXdCd0RsVllyYlhKWjNjUTVZMFljM0pZV0J3VWtpNzdvY2trYz0=

Lean Bergmann, Spieler Berlin, über das DEL WINTER GAME: "Es war ziemlich cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die Stimmung war sehr, sehr gut. Und es war auch sehr, sehr kalt."

...inwieweit es schwieriger war, in der Kälte Eishockey zu spielen: "Ich würde nicht sagen, dass es schwieriger war, weil es kalt war. Vielmehr war das Eis ein bisschen härter als sonst, weil es deutlich kälter ist als in den großen Hallen. Dadurch war der Puck ein bisschen anders zu handeln, hat sich ein bisschen anders angefühlt. Aber im Großen und Ganzen war es sehr, sehr gut."

...warum die Eisbären das Spiel noch gewonnen haben: "Kirky und Ty. So kennt man sie. Das war ein enges Spiel. Ich fand schon, dass wir tendenziell ein paar mehr Spielanteile hatten. Aber wie schon in unserem letzten Spiel gegen Iserlohn haben sie ihre Chancen eiskalt reingemacht und am Ende haben unsere Goalscorer die Tore geschossen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SHdRdHQrQldBYWZJZWlrVnRjS2NkZTR3dnpOOHIyblYzR29ldUxRNm5Baz0=

Marcel Noebels, Spieler Berlin, über das DEL WINTER GAME: "Es war einmalig, etwas ganz Tolles für die Karriere für alle, die heute mit dabei sein durften. Für mich in der Karriere, ich will nicht sagen, einen kleinen Haken dahinter. Aber ich bin sehr froh, dass das für mich noch stattgefunden hat. Chapeau an ganz Dresden und alle, die da waren. Das war wirklich ein Riesenerlebnis und hat sich angefühlt wie ein Heimspiel."

...ob nach so einem großen Event noch gefeiert wird: "Ich bin mir sicher, wir haben schon noch die Möglichkeit, im Bus noch schnell was zu trinken. Aber wir sind seit einer Woche unterwegs. Ich glaube, die Jungs sind auch froh, wenn man mal ein bisschen voneinander wegkommt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MjJUWHVEUTVBRnp4Skd4VVRmNXd0L2JYUVluOEM0MTNvQzdTSTBwWTRhaz0=

Serge Aubin, Trainer Berlin: "Ich bin sehr happy. 5 Minuten vor Schluss sah es nicht so gut für uns aus. Aber mir hat es sehr gefallen, dass wir nicht aufgegeben haben. Die Jungs haben weitergepusht. Und unsere besten Spieler haben zum richtigen Zeitpunkt Verantwortung übernommen und wir konnten es dadurch ziehen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QUVPdHlqRyt0MzFKbnpqRWdRaEZJUjRjeXRDRlF5eWtZWnZVS2kvcjBSYz0=

Ty Ronning, Spieler Berlin zum DEL WINTER GAME: "Es ist die Atmosphäre, die ist absolut unglaublich! Ich bin extrem dankbar, hier zu sein. Wir alle lieben jede Minute davon."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZTNEd083Q0o3dUgzaHpKSzdwZkFyK0lTeTdXMnk2MTI1TmdJSUl5b3BBRT0=

Jonas Müller, Spieler Berlin, über das DEL WINTER GAME: "Mega, auf jeden Fall. Das ist einzigartig, in so einem Fußballstadion einzulaufen. Jetzt schon die Kulisse so zu sehen, macht auf jeden Fall Riesenspaß."

...was diesen Tag, bei allem, was er bereits erlebt hat, nochmal besonders macht: "Für mich ist es das erste Mal, dass ich sowas erleben darf. Ich habe es damals nur im Fernsehen gesehen, wie die anderen Male auch. Meine Familie ist da. Das ist einfach ein geiles Event, bei dem ich mitmachen kann. Ich versuche es einfach zu genießen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SW1CaTRJZisrWi9tQWRkWENFcnpGcW9rSHkvRXJpd2p6ZG9McU92VE9Fbz0=

Kai Wissmann, verletzter Spieler Berlin, zum DEL WINTER GAME: "Ich finde, das ist eine super Veranstaltung. Das macht Riesenspaß. Natürlich würde ich gerne spielen. Heute hat es noch nicht ganz gereicht. Aber ich bin auf einem sehr guten Weg."

...wann er wieder aufs Eis zurückkehrt: "Es gibt in so einer Reha am Ende einige Boxen, die man checken muss und noch den Haken dahinter setzen muss. Die Mannschaft war lange auswärts. Deswegen gab es nicht wirklich eine Möglichkeit, das Teamtraining voll mitzumachen. Kontakt, die Sehne fühlt sich jetzt gut an. Aber da gibt es noch 1-2 Dinge, die gemacht werden müssen, auch in der Reha bin ich immer noch. Ich bin sehr nah dran."

...über den Plan für Olympia: "Natürlich will ich noch so viele Spiele wie möglich machen und dann in guter Form anreisen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZHNwc0JocTVONjRoSHFKdGs1L1p5VzJqSXZlVUovUE1ySlVsSzkzZE42ND0=

Maik Walsdorf, Geschäftsführer Dresden: "Das war für mich der erste richtige Gänsehautmoment, weil man wusste: Jetzt ist es gespielt, jetzt ist es wirklich geschafft. Wir haben das WINTER GAME in Dresden stattfinden lassen können. Ich stand mal 2-3 Minuten ohne, dass jemand anderes auf mich geachtet hat oder mir Hallo sagen wollte. Da konnte ich mir das einfach anschauen, genießen. Das war schon ein emotionaler Moment. Da ist auch für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Deswegen war das schon sehr, sehr emotional."

...ob das Spiel heute auch die aktuelle Situation ausmacht, dass sich Dresden nicht mit 3 Punkten belohnen konnte: "Klar, sonst wären wir auch nicht Letzter, wenn das alles besser laufen würde, als es aktuell ist. Das haben wir dieses Jahr schon sehr oft gehabt, wir hatten sehr viele Spiele, wo wir nah dran waren. Gegen Bremerhaven führten wir auch kurz vor Schluss 4:3 und verlieren dann in der Overtime 5:4. Es sind leider Gottes zu viele Spiele. Immer wieder ist es dann kein Pech, sondern da muss man sich selbst hinterfragen, was wir an der ein oder anderen Stelle nicht richtig gemacht haben oder besser machen können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dkdrRlMvUjhISlZpYy9Lb0lWRi9zUkxQd3QxczBkZ2cvTmV4ZVBkMkhaND0=

Harold Kreis, Bundestrainer Herren, in der Drittelpause über das DEL WINTER GAME: "Absolut. Es ist ein fantastisches Event. Auch die Zuschauer gehen mit, auch die Kulisse. Chapeau an die Leute, die das organisieren und aufbauen. Das Wetter hat auch mitgespielt. WINTER GAME mit der Betonung auf Winter, das ist doch top."

...über sein Feedback zur Bekanntgabe des Kaders: "Ich beschäftige mich nicht mit Social Media. Natürlich, für die Spieler, die nominiert worden sind, ist das eine große Freude. Für die, die nicht nominiert worden sind, auch Enttäuschung. Das haben wir bei den verschiedenen Telefonaten erlebt. Wir sind überzeugt, dass wir eine sehr, sehr starke Mannschaft nach Mailand schicken."

...was den Kader auszeichnet: "Kennzeichnend ist, dass wir schon Tempo in der Mannschaft haben. Kennzeichnend ist, dass wir auch Spieler dabei haben, die mit dem Spiel an der Bande, einer schnellen, robusten Spielweise, gut umgehen können. Und insgesamt eine Mannschaft, die ausgeglichen ist. Das ist eine andere Aufstellung mit den Spielern aus der NHL. Da sind die Rollen anders verteilt, auch Eiszeit anders verteilt. Wir sind, mit den Torhütern angefangen, über die Verteidiger und die Stürmer, sehr gut aufgestellt."

...zum momentan verletzten Kai Wissmann: "Wir haben engen Kontakt mit den Spielern, auch mit den Vereinen. Wir sind sehr überzeugt, dass es für Kai bald aufs Eis geht."

...über das Gefühl, vor 32.000 Fans aufzulaufen: "Für mich war das damals sehr, sehr beeindruckend. Sich aufs Spiel zu konzentrieren, ist auch eine Challenge bei dieser Kulisse."

Gernot Tripcke, DEL-Geschäftsführer, in der Drittelpause über das WINTER GAME: "Das ist total schön, hier mit Schnee drumherum, um die Eisfläche, man braucht keine Plane zu legen. Man hat keinen Rasen, sondern das Eisgefühl und das Wintergefühl. Tolle Kulisse, ausgeglichene Fangruppen - und ein ausgeglichenes Spiel. Perfekt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=L3FtdTNTUkIvckFTMUJUVUZsaEJzRGlCVTBEVzdpbTVUTzNQdVBmcmtIQT0=

Olaf Schubert, Dresdner Kabarettist und Musiker, über seine Sportbegeisterung: "Ich bin Eishockeyfan der ersten Stunde. Ich kenne noch diese ganzen Ostgranaten, Dieter Frenzel, Günter Schischinski und wie die alle hießen, die aus dem Westen mit den lustigen Namen, Kühnhackl, Xaver Unsinn. Da hab ich mich als Kind begeistert. Und dann die russische Paradereihe. Genau mein Ding, mit dem Schubsen, ich hab in der Schule auch immer gerne geschubst."

...wie es um seine Eislaufqualität steht: "Die ist gar nicht so schlecht. Ich habe früher selbst ein bisschen Eishockey gespielt, aber richtig. Also, ohne Helm, ohne Handschuhe, nicht hier so Mädchen-Eishockey mit Protektoren. Wir haben wirklich richtig volle Pulle alles ohne Schläger, ohne Puck, ohne Tore. Wenn man es heute genau sieht, war es weniger Eishockey, es war mehr Eiskunstlauf. Aber Eiskunstlauf ist ja genauso tough. Eigentlich sollte ich Katarina Witt werden. Es hat nicht geklappt, es gab keine Schlittschuhe. Ich brauchte ja zwei linke. Und da ist die Karriere leider zerbrochen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NklhRHVydkIxbmFEMTNIMndyNDhFeG9YV3FrclVaNDlOK1duQlhRdi8zdz0=

