EuroLeague und EuroCup live bei MagentaSport: Dämpfer nach dem Aufwärtstrend: Bayern lässt in der 2. Hälfte Federn - Lo feiert Kantersieg mit Kaunas: "War enorm wichtig für uns"

Nach dem Aufwärtstrend ein kleiner Dämpfer: Der FC Bayern München muss sich in der EuroLeague bei Olympiakos Piräus mit 80:95 geschlagen geben und kassiert nach 2 Siegen wieder eine Niederlage - die 10. im 11. Auswärtsspiel in dieser Saison. Trainer Svetislav Pesic sieht den Grund dafür in der Defense, die nach starkem Beginn abbaut: "Im 3. Viertel haben wir einige Fehler in der Rotation gemacht, unsere Pick-and-Roll-Defense war nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Olympiakos hat erfahrene Spieler, die wissen, wie sie die Fehler in der Verteidigung ausnutzen können." Damit meint Pesic vor allem Sasha Vezenkov, der mit 25 Punkten glänzt und hinterher erklärt: "Vor uns lag ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen mussten. Bayern hat den Trainer gewechselt und zwei Siege in Folge eingefahren. In der 1. Halbzeit sind wir nicht so an das Spiel herangegangen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir haben 47 Punkte kassiert. Aber am Ende nehmen wir den Sieg mit."

Der deutsche Europameister Maodo Lo feiert mit Zalgiris Kaunas einen Gala-Auftritt. Beim ungefährdeten 99:67 gegen Roter Stern Belgrad steuert er 12 Punkte und 2 Assists bei. Lo stellt die Bedeutung des Sieges heraus: "Es war eines unserer wenigen Heimspiele in diesem Monat - das war enorm wichtig für uns." Kaunas bleibt als Tabellen-9. auf den Play-In-Plätzen.

Ganz unten in der Tabelle befindet sich ein anderer deutscher Welt- und Europameister: Isaac Bonga verliert mit Krisenklub Partizan Belgrad mit 70:88 beim FC Barcelona - die 6. Pleite am Stück für die Serben. Bonga gehört mit 8 Punkten, 7 Rebounds und einem Assist fast schon zu den wenigen Lichtblicken.

Olympiakos Piräus - FC Bayern München 95:80

Auswärts ist für den FC Bayern in der EuroLeague (fast) nichts holen. Bei Olympiakos Piräus bleiben die Münchner zwar lange in Reichweite, doch am Ende steht die 10. Pleite im 11. Auswärtsspiel. Das Team von Trainer Svetislav Pesic muss damit die 14. Niederlage in dieser EuroLeague-Saison hinnehmen und steht in der Tabelle auf Rang 17.

"Dieser Buzzer Beater tut den Bayern richtig weh", leidet MagentaSport-Kommentator Lukas Schönmüller mit. Evan Fournier sorgt zum Ende des 3. Viertels für eine 12-Punkte-Führung für Olympiakos: www.clipro.tv/player?publishJobID=TTc3VndoeTJ0Q21tcDlkWktUV0o2emxxOTlXT3pPa1ZFeEhkemlEQ1R3ND0=

Vor allem Sasha Vezenkov stellt Bayern vor Probleme, liefert mit 25 Punkten eine herausragende Partie. Seine Highlights im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZUh1VkJBUm1mN1Z6Tmhid0ZoUlE2QnNmTFlaNkZMQzVucXRYWWMxWXd2RT0=

Bester Werfer der Bayern ist einmal mehr Andi Obst mit 21 Punkten. Seine Highlights im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=TEFETS9vTGkyUVEzQ1AzKzEwTmZ5TkhrbmE3NTJBRGlqL0ZLeUhvVWtWVT0=

Svetislav Pesic, Trainer des FC Bayern: "Die Defense in den ersten 20 Minuten war so, wie wir es wollten und vorbereitet haben. Im 3. Viertel haben wir einige Fehler in der Rotation gemacht, unsere Pick-and-roll-Defense war nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Olympiakos hat erfahrene Spieler, die wissen, wie sie die Fehler in der Verteidigung ausnutzen können."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=ejhFWjFqdVVlNVJXTlRhdmlYT0d3V2p0YTUvdGllL1REMUpxU0hUZEg5TT0=

Sasha Vezenkov, Top-Scorer von Olympiakos: "Ich fühle mich großartig. Wir hatten drei sehr anspruchsvolle Auswärtsspiele. Zwei davon konnten wir gewinnen. Nach langer Zeit sind wir wieder nach Hause zurückgekehrt. Vor uns lag ein Spiel, das wir unbedingt gewinnen mussten. Bayern hat den Trainer gewechselt und zwei Siege in Folge eingefahren. In der 1. Halbzeit sind wir nicht so an das Spiel herangegangen, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir haben 47 Punkte kassiert. Aber am Ende nehmen wir den Sieg mit und blicken nach vorne."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=a3dOYjVCRUVDRnJhcHlZOG5IT291dUtqbFNMTlI3SStCWDZVOFlITmlMND0=

Zalgiris Kaunas - Roter Stern Belgrad 99:67

Der deutsche Europameister Maodo Lo feiert mit Zalgiris Kaunas einen ungefährdeten Erfolg. Schon zur Pause führt der litauische Vertreter mit 19 Punkten. Für Kaunas, das im Verlaufe des Spiels durchrotiert, kommt Maodo Lo auf insgesamt 12 Punkte und 2 Assists. Zalgiris steht damit bei 12 Siegen nach 21 Spielen und rangiert damit in den Play-Ins.

Die Highlights von Maodo Lo im Clip - inklusive Alley-Oop-Anspiel: www.clipro.tv/player?publishJobID=cWt2M090Znp3Znphb3NlL1ptWTFJUlROS0JRTlJJOWttUSsxM2pCdkdFdz0=

Maodo Los Teamkollege Moses Wright sorgt mit einem Doppelblock für die Aktion des Spiels: www.clipro.tv/player?publishJobID=ZTNmeTBoQWNlTERrandGc1MrRmRtemRyN2xjWnkxdHNhUE4rdFd0UFU0Zz0=

Wenn die ganze Halle in Kaunas hüpft, hört sich das nicht nur spektakulär an. Es sieht auch spektakulär aus: www.clipro.tv/player?publishJobID=ekNyTjZPN3FIb0dEajJwRUgvWUlOeE5CTW5mOFV2MDZRWndUN1NqRnpNUT0=

Maodo Lo resümiert: "Ein großer Sieg. Nach jeder Niederlage in der EuroLeague ist es enorm wichtig, zurückzuschlagen. Wir haben zu Hause gewonnen. Es war eines unserer wenigen Heimspiele in diesem Monat - das war enorm wichtig für uns."

Link zum Interview: www.clipro.tv/player?publishJobID=RTBDR09uZnh0K1dGNE9MQXRUVnh3OVZlNkFYNWIxek4xZTB5UXd6WExocz0=

FC Barcelona - Partizan Belgrad 88:70

Die 6. Niederlage am Stück für Isaac Bonga und Partizan Belgrad. Auch Ex-Barca-Coach Joan Penarroya kann die Wende in der EuroLeague nicht einleiten, Partizan ist Letzter. Bonga gehört mit 8 Punkten, 7 Rebounds und einem Assist fast schon zu den wenigen Lichtblicken bei Belgrad.

Die Highlights von Bonga im Clip: www.clipro.tv/player?publishJobID=Y2xKbG1QSHcxV3YwNERmMWh3YnVtNUpySXZiRnBES3RvTWNOMFZSYVUxbz0=

