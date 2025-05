Media Perspektiven

Gründungschefredakteurin von Media Perspektiven gestorben

Frankfurt/Main (ots)

Dr. Marie-Luise Kiefer, Gründungschefredakteurin des Fachtitels Media Perspektiven, ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, verstarb sie bereits am 17. März in Berlin. Dr. Marie-Luise Kiefer entwickelte den Medienfachtitel in ihrer mehr als zwanzigjährigen Ägide bis 1992 als Chefredakteurin zu einem der führenden Titel in den Bereichen Medienforschung, Medienwirtschaft und -politik. Zugleich machte sich die Kommunikationswissenschaftlerin einen Namen mit ihren Büchern und Beiträgen zur Medienökonomik.

Karsten Simon, Geschäftsführer ARD MEDIA GmbH: "Wir trauern um eine herausragende Wissenschaftlerin und Publizistin. Dr. Marie-Luise Kiefer hatte in ihrer Arbeit stets das Ziel vor Augen, innerhalb der dualen Rundfunkordnung den besonderen Stellenwert eines dauerhaft stabilen und gemeinwohlorientierten Rundfunks in die medienpolitischen Debatten einzubringen. Es gelang ihr, Media Perspektiven durch Themenvielfalt, Informationsfülle und Zuverlässigkeit sowohl in der Forschung und Lehre als auch in der Medienpraxis und in der Medienpolitik als anerkannte Informationsquelle zu positionieren. Ihre Lebensleistung und die Verdienste für Media Perspektiven und die Forschung sind uns Verpflichtung."

