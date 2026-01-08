MagentaSport

PENNY DEL komplett live bei MagentaSport: Mit "Momentum, Selbstbewusstsein und Bock": Iserlohn dreht Spiel gegen Meister Berlin - Tiffels freut sich trotzdem auf "Eishockey-Fest" beim DEL WINTER GAME

Dank eines späten Doppelpacks von Colin Ugbekile feiern die Iserlohn Roosters einen 4:3-Erfolg gegen Meister Eisbären Berlin. "Gerade haben wir einen Momentums-Schub. Jetzt gehen auch mal Dinger rein. Wir machen das gut, spielen die Spiele solide durch. Man merkt, dass wir alle auf derselben 'Page' sind", analysiert Matchwinner Ugbekile und spricht die erschwerten Bedingungen an - denn die Roosters haben mit einer Grippewelle zu kämpfen: "Es war hart. Wir haben ein paar Top-Spieler, die uns gerade fehlen. Die Jungs haben gekämpft, das ist Teil unserer Identität, dass wir uns niemals aufgeben oder verstecken." Durch den 5. Sieg aus den letzten 7 Spielen schielen die Roosters immer noch auf Platz 10, auf den sie aktuell 7 Punkte Rückstand haben. "Wir haben Momentum, wir haben Selbstbewusstsein und wir haben Bock", meint Colin Ugbekile. Für die Eisbären ist es nach zuletzt 2 Siegen der nächste Dämpfer. "Man sieht, dass 20, 25, 30 Minuten nicht reichen. Das müssen wir besser machen", erklärt Frederik Tiffels.

Wenn der Aufsteiger aus Dresden auf den amtierenden Champion und Rekordmeister aus der Hauptstadt trifft, wird die ganz große Bühne aufgefahren: Am kommenden Samstag, 10. Januar, empfangen die Eislöwen die Eisbären Berlin zum DEL WINTER GAME 2026 vor über 32.000 Zuschauern im ausverkauften Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. "Es wird überragend sein. Freiluftspiel, gute Stimmung, es wird ziemlich kalt sein, Schnee. So soll es doch sein. Ich hoffe es wird ein Eishockey-Fest", freut sich Eisbären-Star Frederik Tiffels. Mit einer Stunde Vorbericht, exklusiven Einblicken und allen wichtigen Informationen zum historischen Duell übertragen MagentaSport und MagentaTV bereits ab 16.00 Uhr live und kostenlos.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum Auftaktspiel des 38. Spieltags der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es am Freitag mit der großen Konferenz - ab 19.00 Uhr u.a. mit ERC Ingolstadt gegen Kölner Haie und Straubing Tigers gegen EHC Red Bull München.

PENNY DEL | 38. Spieltag

Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 4:3

Iserlohn feiert den 5. Sieg aus den letzten 7 Spielen und ist damit nur noch 7 Punkte hinter Platz 10. Für die Eisbären ist es der nächste Dämpfer. Nach zuletzt 2 Siegen verpassen es die Berliner, weiter Druck auf Platz 6 und die Pinguins Bremerhaven auszuüben.

Colin Ugbekile, Iserlohn Roosters: "Gerade haben wir einen Momentums-Schub. Jetzt gehen auch mal Dinger rein. Wir machen das gut, spielen die Spiele solide durch. Man merkt, dass wir alle auf derselben 'Page' sind."

... über die Grippewelle: "Es war hart. Wir haben ein paar Top-Spieler, die uns gerade fehlen. Die Jungs haben gekämpft, das ist Teil unserer Identität, dass wir uns niemals aufgeben oder verstecken."

Frederik Tiffels, Eisbären Berlin: "Wir haben nicht das 4. Tor gemacht und dann einen Fehler zum 3:3 gemacht. Haben wir schlecht gelöst. Am Ende hätte es auf beiden Seiten fallen können, diesmal war es für Iserlohn. Speziell das 2. Drittel -das ist das Gesicht, dass wir zeigen wollen. Man sieht, dass 20, 25, 30 Minuten nicht reichen. Das müssen wir besser machen."

... über seine Vorfreude auf das DEL WINTER GAME 2026: "Es fällt mir gerade schwer daran zu denken, aber die Sonne geht morgen wieder auf. Es wird überragend sein. Freiluftspiel, gute Stimmung, es wird ziemlich kalt sein, Schnee. So soll es doch sein. Ich hoffe es wird ein Eishockey-Fest."

Marco Nowak, Eisbären Berlin, über die Entscheidung, seine Karriere zu beenden: "Es war die richtige Entscheidung für mich und meinen Körper und ich freue mich auf die neuen Aufgaben."

... über seine Aufgabe im Management der Eisbären: "Erstmal ist es eine große Ehre, dass ich nach der kurzen Zeit, die ich für die Eisbären tätig war, dableiben durfte. Ich werde mich um die Mannschaft kümmern. Ich bin schon die ganze Zeit bei den Auswärtsfahrten dabei und schaue, dass da alles passt. Es ist ein guter Anfang, wenn ich erstmal reinschnuppere und schaue, wie alles läuft und was mir liegt und was nicht."

... über das DEL WINTER GAME 2026 in Dresden: "Als Dresdner - und wenn man selbst lange DEL gespielt hat - dann ist es etwas traurig [nicht dabei zu sein, Anm.d.Red.]. Jetzt, wo Dresden in der DEL spielt... Meine Familie hätte sich bestimmt gefreut, nicht immer die lange Reise in die anderen Orte anzutreten, sondern sich das Spiel zuhause im eigenen Stadion anzuschauen. Ich hatte das Privileg, zwei Winter Games zu spielen und von daher freue ich mich, das mit anzuschauen."

Die DEL komplett live bei MagentaSport: DEL WINTER GAME 2026 zwischen Dresden und Berlin am 10.01. live und kostenlos

Wenn der Aufsteiger aus Dresden auf den amtierenden Champion und Rekordmeister aus der Hauptstadt trifft, wird die ganz große Bühne aufgefahren: Am kommenden Samstag, 10. Januar, empfangen die Eislöwen die Eisbären Berlin zum DEL WINTER GAME 2026 vor über 32.000 Zuschauern im ausverkauften Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. Mit einer Stunde Vorbericht, exklusiven Einblicken und allen wichtigen Informationen zum historischen Duell übertragen MagentaSport und MagentaTV bereits ab 16.00 Uhr live und kostenlos. Rick Goldmann, Ronja Jenike und Sven Felski sind als Experten, Basti Schwele als Kommentator, Sascha Bandermann als Moderator und Konstantin Klostermann als Field Reporter vor Ort.

