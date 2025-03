T'way Air

T'way Air wird vom Frankfurter Konsulat für ESG-Führerschaft ausgezeichnet

Frankfurt, Deutschland, 19. März 2025 (ots/PRNewswire)

Auszeichnung für die Stärkung der deutsch-koreanischen Beziehungen durch die ESG-Initiative

Tägliche Verbindung Seoul-Frankfurt ab Ende Mai 2025

T'way Air, Südkoreas führende Billigfluglinie, hat vom Generalkonsulat der Republik Korea in Frankfurt ein Anerkennungsschreiben für sein Engagement für soziale Verantwortung und die Unterstützung koreanischer Wanderarbeiter in Deutschland erhalten.

Die Auszeichnung würdigt das Projekt „Unterstützung für Heimatbesuche koreanischer Wanderarbeiter in Deutschland" von T'way Air, das im vergangenen Oktober durchgeführt wurde. Diese Initiative ermöglichte lang ersehnte Heimaturlaube für südkoreanische Krankenschwestern und Bergleute, die in den 1960er und 1970er Jahren als Gastarbeiter nach Westdeutschland ausgewandert waren. Die Begrüßungsveranstaltungen sowohl am Frankfurter als auch am Incheon-Flughafen wurden vom Außenministerium der Republik Korea gelobt.

Kyungsok Koh, Generalkonsul der Republik Korea in Frankfurt, kommentierte: „Mit der Eröffnung der Strecke Incheon-Frankfurt hat T'way Air maßgeblich dazu beigetragen, dieses lang erwartete Projekt für koreanische Gastarbeiter in Deutschland Wirklichkeit werden zu lassen. Ich hoffe, dass die Fluggesellschaft als stolze nationale Fluggesellschaft, die Korea repräsentiert, weiter wachsen wird."

Hong-geun Jeong, CEO von T'way Air, fügte hinzu: „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Bemühungen, Korea und Deutschland durch das Heimkehrerprojekt einander näher zu bringen, gewürdigt werden. Wir sind weiterhin entschlossen, das ESG-Management voranzutreiben, um eine bessere Zukunft zu schaffen und gleichzeitig unseren Kunden einen hervorragenden Service und Mehrwert zu bieten."

Derzeit werden auf der Strecke Seoul-Frankfurt vier wöchentliche Flüge (montags, dienstags, donnerstags und samstags) mit Flugzeugen vom Typ Airbus A330-200 durchgeführt. Seit ihrer Gründung hat T'way Air etwa 30.000 Passagiere befördert und so den Reisekomfort erhöht und zum wirtschaftlichen und kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern beigetragen.

Der Flugplan wird ab dem 27. April 2025 auf sechs wöchentliche Flüge erweitert, mit zusätzlichen Abflügen am Mittwoch und Sonntag. Ab dem 30. Mai 2025 wird der Dienst täglich zwischen Seoul und Frankfurt verkehren.

T'way Air fliegt derzeit 50 Ziele weltweit an und plant, sein Netz weiter auszubauen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von T'way Air: https://www.twayair.com/.

Informationen zu T'way Air

T'way Air Co. mit Hauptsitz in Daegu, Südkorea, ist ein führender Low-Cost-Carrier (LCC), der seit 2010 erschwingliche und zuverlässige Flugreisen anbietet. T'way Air bedient Kunden in ganz Ostasien, Südostasien, Zentralasien, Ozeanien und Europa mit einer modernen Flotte von Boeing 737-800, 737 MAX 8 und Airbus A330. T'way Air baut sein globales Streckennetz weiter aus und bietet Passagieren in aller Welt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Informationen finden Sie unter www.twayair.com.

