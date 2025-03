WDR Westdeutscher Rundfunk

Gänsehaut in der Bretagne: Neue Mystery-Thriller-Serie „ANAON – Hüter der Nacht“ in der ARD Mediathek und bei ONE

Eine unsichtbare Bedrohung, die längst vergessen schien – bis jetzt!

„ANAON“ verspricht nervenaufreibende Spannung, eine mystische Welt voller bretonischer Legenden inmitten einer emotionalen Familiengeschichte, die unter die Haut geht - die unsichtbare Grenze zwischen Mythos und Realität wird zum Greifen nah!

„Nach dem Erfolg von ‚Parlament‘ führt ONE mit ‚ANAON – Hüter der Nacht‘ seine erfolgreiche Kooperation mit Partnern in Frankreich fort. Vom politisch-komödiantischen wechseln wir dieses Mal ins spannend-mystische Feld. Gleich bleibt: Auch ‚ANAON‘ verspricht beste fiktionale Unterhaltung in ONE und in der ARD Mediathek für unser Publikum,“ so Ingmar Cario, stellv. WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung und Programmchef von ONE.

Zum Inhalt: Die Frau des Polizeichefs Max Sendac ist vor Kurzem erst verstorben. Kaum wieder im Einsatz, wird Max mit dem rätselhaften Verschwinden der Teenagerin Gwen konfrontiert. Entgegen aller schlimmen Vermutungen taucht das Mädchen wieder auf – lebendig und doch völlig leblos. Als hätte sie jegliche Lebensenergie verloren. Und sie bleibt nicht die Einzige. Immer mehr Bewohner der Idylle verschwinden spurlos und kehren in einem tranceartigen Zustand zurück.

Während Max verzweifelt nach rationalen Erklärungen sucht, stößt seine Tochter Wendie gemeinsam mit ihren Freunden auf eine ganz andere Wahrheit: Die Frauen ihrer Familie besitzen besondere Kräfte. Sie sind Nachfahren der Druiden und haben übernatürliche Fähigkeiten.

Wendie taucht immer tiefer in die Geheimnisse ihrer Familie ein. Dabei kommt sie der düsteren Legende von Harz und den rätselhaften Geschehnissen auf die Spur. Allein ihr ist die Gabe gegeben, den Bugul-Noz - den Hüter der Nacht - aufzuhalten, der in den bretonischen Wäldern sein Unwesen treibt. Wendie ist entschlossen, ihn zu stoppen und ihr Dorf zu retten. Doch sie ist innerlich zerrissen und spürt immer stärker den Drang, der Dunkelheit zu folgen. Wird sie ihrer Sehnsucht erliegen, ihre Mutter im Reich der Toten wiederzusehen?

Beim renommierten Serienfestival „Séries Mania“ in Lille/Frankreich läuft „ANAON“ in diesem Jahr in der offiziellen Auswahl im Wettbewerb französischer Produktionen.

„ANAON“ ist eine Koproduktion von Tetra Media Fiction und Studio Hamburg Serienwerft für Amazon Prime Video France, France TV, ONE und die ARD Mediathek

Alle Folgen in der ARD Mediathek ab dem 28. April.

Sendetermine in ONE: Folgen 1-3, 28. April ab 21:45 Uhr, Folgen 4-6, 5. Mai ab 22:05 Uhr.

