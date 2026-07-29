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Die Union sollte sich auf andere Schlachten konzentrieren

Straubing (ots)

Die CDU führt ihr tragikomisches Sommertheater auf, statt die Bühne im Wahlkampf anderen zu überlassen, und Regisseur Merz ist die Inszenierung völlig entglitten. Von Kanzlerdämmerung ist bereits die Rede. Der Absturz des einstigen Hoffnungsträgers ist dramatisch.

Darum wird es höchste Zeit, dass nun alle, die sich an Merz abgearbeitet haben, wieder runter vom Baum kommen. Und der Sauerländer täte gut daran, jetzt Demut zu zeigen, sich mit seiner Partei zu versöhnen und deutlich zu machen, dass er die Kritik annimmt und an sich arbeitet. Denn die CDU hat angesichts der Wahlkämpfe eigentlich anderes zu tun, als sich - sehr zur Freude der AfD - noch länger mit sich selbst zu beschäftigen und Nabelschau zu betreiben.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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