WHO-Tabakkonvention: Considerate Pouchers plädiert für Regulierung von Nikotin Pouches statt pauschaler Verbote

Schweden zeigt, wie es geht: Verbot für Jugendliche, geprüfte und sichere Produkte für Erwachsene

Von heute an beraten die Vertragsstaaten der WHO-Tabakkonvention in Genf über ein mögliches Verbot von Nikotin Pouches. Die internationale Verbraucherorganisation Considerate Pouchers bewertet einen solchen Schritt als unverhältnismäßig und warnt davor, erwachsenen Konsumenten eine regulierte, schadstoffärmere Alternative zum Tabakkonsum zu entziehen.

"Internationale Erfahrungen zeigen, dass ein pauschales Verbot dem Jugendschutz nicht hilft. Zudem widerspräche ein Verbot dem liberalen Leitbild eines mündigen Bürgers und eines Staates, der Freiheit nur dort beschränkt, wo es nötig und sinnvoll ist", sagt Juan Rafael Taborcía, Global Spokesperson, Considerate Pouchers. Die 27 EU-Mitgliedstaaten haben sich Ende Oktober in einem gemeinsamen Positionspapier für "evidenzbasierte Regelungsansätze" ausgesprochen, mit großen nationalen Gestaltungsspielräumen. "Dafür plädieren wir als Considerate Pouchers auch", so Taboríca.

Deutsche Rechtslage verbietet Verkauf, nicht aber Konsum

Nikotin Pouches enthalten keinen Tabak, erzeugen weder Rauch noch Aerosole und gelten aufgrund ihrer Zusammensetzung als potenziell risikoärmere Nikotinquelle. Das Bundesinstitut für Risikobewertung bescheinigt Produkten mit geringem bis mittlerem Nikotingehalt eine vergleichbare Wirkung wie Zigaretten, jedoch ohne die typischen Verbrennungsrisiken.

In Deutschland verhindert eine verzwickte Rechtslage den legalen Vertrieb. Pouches enthalten keinen Tabak und fallen daher nicht unter die Tabakgesetze. Weil sie im Mund konsumiert werden, gilt Lebensmittelrecht. Lebensmittel dürfen aber kein Nikotin enthalten. Deshalb dürfen Pouches in Deutschland nicht verkauft werden. Der Konsum ist jedoch erlaubt.

Schweden erlaubt und reguliert Pouches und reduziert damit Raucherquote

Diese Regelungslücke hat einen Graumarkt entstehen lassen, der weder Sicherheits- noch Qualitätsstandards vorsieht, noch eine Altersprüfung sicherstellt. Jugendliche können die Produkte ungeprüft im Internet oder auf inoffiziellen Wegen erwerben. Ein Verbot würde diese Situation nicht verändern.

Europäische Beispiele zeigen, dass Regulierung die Situation verbessert. Schweden erlaubt Nikotin Pouches ab 18 Jahren, fordert Produktzulassungen, klare Kennzeichnungen und beschränkt Werbung. Die Folge sind kontrollierte Vertriebswege und ein deutlicher Rückgang der Raucherquote, die mittlerweile bei rund 5,4 Prozent liegt. In Deutschland liegt sie weiterhin bei über 30 Prozent.

