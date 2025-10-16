Considerate Pouchers

Angedachtes EU-Verbot von Nikotin Pouches würde Millionen Verbraucher treffen

Neue Umfragen zeigen: Wissenslücken groß, Interesse wächst - Bevölkerung wünscht sich Aufklärung statt Bevormundung

Eine aktuelle repräsentative Befragung von Considerate Pouchers Deutschland zeigt: Die Mehrheit der Deutschen weiß wenig über Nikotin Pouches, das Interesse an den tabakfreien Alternativen wächst jedoch deutlich. Während 62 Prozent der Bevölkerung noch nie von Pouches gehört haben, hält sich nur jeder Sechste für ausreichend informiert. Zugleich wünschen sich viele Deutsche Zugang zu regulierten, risikoärmeren Alternativen zum Rauchen. "Die Umfrage zeigt, dass Aufklärung dringend notwendig ist," sagt Michael Raetze, Director Considerate Pouchers Deutschland. "Nur wer versteht, was Nikotin Pouches sind, kann verantwortungsbewusst entscheiden. Der Verkauf in Deutschland muss reguliert erlaubt sein, der Konsum und Besitz ist es bereits. So kann auch der Jugendschutz konsequent umgesetzt werden. Aktuell erfolgt der Bezug in Online-Shops oder direkt aus dem Ausland. Das ist Unsinn und untergräbt Qualitätsansprüche."

Mehrheit der Raucherinnen und Raucher zeigt Interesse

Laut der Studie, die das Marktforschungsinstitut Toluna im September 2025 im Auftrag von Considerate Pouchers durchführte, können sich 57 Prozent der Raucherinnen und Raucher vorstellen, Nikotin Pouches künftig zu nutzen. In der Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen liegt die Zustimmung sogar bei 70 Prozent. Bereits jeder Siebte in Deutschland hat Pouches ausprobiert, acht Prozent nutzen sie regelmäßig.

"Unsere Daten belegen, dass der Markt längst existiert, nur der Rechtsrahmen fehlt," so Raetze weiter. "Die Nachfrage ist da, der Konsum findet statt. Eine klare Regulierung würde Verbraucher schützen und Kontrolle ermöglichen."

Bekanntheit auch in sicherheitsrelevanten Berufen

Eine zweite Erhebung des Consumer Choice Center zeigt: 43 Prozent der Beschäftigten bei Polizei, Bundeswehr, Rettungsdiensten und im Transportwesen kennen Nikotin Pouches, 29 Prozent berichten, dass Kolleginnen und Kollegen sie im Dienst nutzen. "In vielen Berufen, in denen Rauchen nicht möglich oder verboten ist, sind Pouches längst Realität," erklärt Raetze. "Ohne rechtliche Rahmenbedingungen entsteht ein Graumarkt, ohne Qualitätsstandards, Alterskontrollen oder Transparenz."

Hintergrund: EU erwägt vollständiges Verbot

Die Europäische Kommission plant, im Rahmen der Weltgesundheitskonferenz zum Tabakkontrollrahmenabkommen (FCTC) Ende November in Genf ein vollständiges Verbot von Nikotin-Pouches vorzuschlagen. Damit würde sie die ursprünglich vorgesehene Regulierung im Rahmen der neuen Tabakproduktrichtlinie (TPD3) aufgeben.

"Ein solches Verbot wäre ein Rückschritt in der europäischen Gesundheitspolitik," warnt Raetze. "Es trifft 1,4 Millionen erwachsene Nutzer allein in Deutschland und untergräbt das Ziel der Schadensminderung. Europa braucht evidenzbasierte Regeln, keine Bevormundung."

Über die Studien

Die repräsentative Bevölkerungsumfrage wurde im September 2025 vom Marktforschungsinstitut Toluna im Auftrag von Considerate Pouchers Deutschland unter 1.000 Personen ab 18 Jahren online durchgeführt.

Die zweite Befragung erfolgte vom Marktfoschungsinstitut Civey in Kooperation mit dem Consumer Choice Center unter Beschäftigten in sicherheitsrelevanten Berufen.

Über Considerate Pouchers Deutschland

Considerate Pouchers Deutschland ist eine unabhängige Verbraucherinitiative, die sich für eine verantwortungsvolle Regulierung rauchfreier Alternativen, wirksamen Jugendschutz und transparente Qualitätsstandards einsetzt. Ziel ist es, Schadensminderung als festen Bestandteil moderner Gesundheitspolitik zu verankern.

Über Pouches

Pouches werden üblicherweise zwischen Oberlippe und Kiefer gelegt. Nikotin-Pouches enthalten weder Tabakblätter noch werden sie verbrannt. Es entstehen keine Teerstoffe oder andere Verbrennungsprodukte, die für viele tabakbedingte Erkrankungen verantwortlich sind. Im Vergleich zu Zigaretten ist das gesundheitliche Risiko deutlich reduziert und im Gegensatz zu E-Zigaretten entfällt die Inhalation von Aerosolen, was die Atemwege schont. Zudem bieten sie praktische Vorteile: geruchsneutral, diskret und auch in Nichtraucherzonen nutzbar, ohne Passivbelastung für andere. Hauptnutzer sind Erwachsene, häufig ehemalige Raucher oder E-Zigarettenkonsumenten, die auf eine weniger schädliche Form der Nikotinaufnahme umsteigen wollen.

