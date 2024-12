ACV Automobil-Club Verkehr

Neue Ausgabe der ACV PROFIL: Software bestimmt das Auto der Zukunft

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

In der Ausgabe 01/2025 seines Mitgliedermagazins beleuchtet der ACV, wie das Auto zum "Software Defined Vehicle" (SDV) wird und welchen Nutzen dies für Autofahrende bringt.

Zylinder, Hubraum, Motorengeräusch - diese klassischen Merkmale prägten bislang Gespräche über Autos. Doch im Elektrozeitalter verlieren diese Attribute an Bedeutung. Stattdessen rücken neue Schlüsselfaktoren in den Fokus: Konnektivität, Design, Sprachsteuerung und die Fähigkeit zu Software-Updates. In der Titelgeschichte der neuen PROFIL erklärt der ACV Automobil-Club Verkehr, warum Software die Fahrzeugentwicklung künftig stärker beeinflussen könnte als jeder neue Antrieb.

Weitere Highlights der neuen Ausgabe

Neue Automodelle 2025: Das neue Autojahr verspricht Vielfalt und Abwechslung. Neben erschwinglichen Elektromodellen werden auch Fahrzeuge im Retro-Design vorgestellt. Und trotz vieler neuer Elektroautos ist klar: Der Verbrennungsmotor hat noch nicht ausgedient.

Das neue Autojahr verspricht Vielfalt und Abwechslung. Neben erschwinglichen Elektromodellen werden auch Fahrzeuge im Retro-Design vorgestellt. Und trotz vieler neuer Elektroautos ist klar: Der Verbrennungsmotor hat noch nicht ausgedient. Geschäftsführer des DVF im Interview : Dr. Florian Eck vom Deutschen Verkehrsforum vertritt die Interessen verschiedenster Verkehrsträger. Im Gespräch mit der PROFIL erklärt er, wie er diese anspruchsvolle Aufgabe meistert und warum er noch von einem Mobilitätswandel statt einer Mobilitätswende spricht.

Dr. Florian Eck vom Deutschen Verkehrsforum vertritt die Interessen verschiedenster Verkehrsträger. Im Gespräch mit der PROFIL erklärt er, wie er diese anspruchsvolle Aufgabe meistert und warum er noch von einem Mobilitätswandel statt einer Mobilitätswende spricht. Nachhaltiger Motorsport: Das Finale des Jugendkart-Slaloms wurde erstmals komplett mit vollelektrischen Karts ausgetragen. Mit diesem Schritt verstärkt der ACV sein Engagement für nachhaltige Sportaktivitäten.

Exklusive Videos in der PROFIL digital

Die PROFIL digital - die frei zugängliche und interaktive Online-Version des ACV Mitgliedermagazins - bietet Leserinnen und Lesern exklusive Inhalte, tiefergehende Ratgeber und weitere Rubriken. Dazu gehören unter anderem ein ausführliches Video zum Finale des Jugendkart-Slaloms sowie ein Videopodcast zum Interview mit Dr. Florian Eck.

Die PROFIL digital ist kostenfrei verfügbar: PROFIL digital - Magazin des ACV

Das Mitgliedermagazin des ACV erscheint viermal jährlich, jeweils im März, Juni, September und Dezember.

Original-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuell