Straubinger Tagblatt

Eltern und Öffentlichkeit müssen Grenzen setzen

Straubing (ots)

Rechtsextreme Organisationen agieren zunehmend vernetzt und offen. Auch dort, wo man sie lange unterschätzt hat: etwa in jugendlichen Milieus und in sozialen Medien. Die jüngsten Durchsuchungen betreffen deshalb keine Einzelfälle. Besonders alarmierend ist, wie empfänglich Jugendliche für rechtsextreme Parolen sind. (...)

Die Gefahr für die Demokratie ist real: Wer früh lernt, andere Menschen abzuwerten und dem Staat und der Demokratie nicht nur zu misstrauen, sondern sie rundweg abzulehnen, wendet sich gegen die Grundlagen der liberalen und offenen Gesellschaft. (...)

Jugendliche müssen gegen Hass und Hetze immunisiert werden. Mit klarer politischer Bildung, mit Schulen, die Haltung zeigen, mit Jugendarbeit und Freizeitangeboten, die echte Alternativen bieten, und mit Eltern und Öffentlichkeit, die Grenzen setzen und nicht wegsehen.

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