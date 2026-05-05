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Straubinger Tagblatt

Klein-Klein statt großer Wurf

Straubing (ots)

Alles neu macht der Mai? Heute vor genau einem Jahr wurde die neue Bundesregierung vereidigt, alles sollte besser werden. Das dachten zumindest die Anhänger der Union, denn die SPD-Partnerin hatte ja bis zu diesem Tag unter Kanzler Olaf Scholz mit Grünen und der FDP regiert.

Friedrich Merz und seiner eher unbeliebten Regierung ist es in diesen 365 Tagen jedoch nicht gelungen, einen echten Aufbruch zu vermitteln. Es fehlt die "Erzählung", die Beschreibung des Ziels für Deutschland und die Agenda, die sich daraus ableitet. Mit einem solchen Entwurf könnte man Wirtschaft und Gesellschaft mitnehmen - dann würde man die notwendigen Veränderungen als Chance sehen und nicht nur als Zumutung.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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