Straubinger Tagblatt

Möglicher Absturz und Chance zur Erneuerung

Straubing (ots)

Die britische Labourpartei steht vor einer der schwierigsten Bewährungsproben seit Jahrzehnten. Bei den anstehenden Kommunalwahlen in England sowie den Regionalwahlen in Wales und Schottland am 7. Mai drohen der Partei empfindliche Verluste - und das nicht nur punktuell, sondern womöglich flächendeckend. Was sich abzeichnet, ist mehr als ein gewöhnlicher Stimmungstest. Es ist eine Neuordnung der politischen Landschaft.

Der 7. Mai könnte deshalb mehr sein als ein Wahltermin. Er könnte der Moment sein, in dem die Labour-Regierung erkennt, dass sich nicht nur die Partei erneuern muss - sondern auch das System, in dem sie antritt, so wie es Kritiker des Mehrheitswahlrechts seit Jahren fordern.

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