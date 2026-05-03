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Straubinger Tagblatt

Es braucht eine sachliche Untersuchung der Aktion

Straubing (ots)

Es gab wohl kaum jemanden, der nicht erleichtert war, als es am Samstagmorgen hieß: Timmy ist frei. (...)

Dass der Wal befreit werden konnte, ist vielen zu verdanken. (...)

Die Freude über die eigentlich großartige Mission wird allerdings durch den Streit und massive Vorwürfe unter anderem gegen die Verantwortlichen auf dem Rettungsschiff getrübt. Dem muss nachgegangen werden, es ist eine sachliche Untersuchung nötig. Die Rettung und die Debatte danach sollten Anlass sein, sich auf künftige Wal-Einsätze vorzubereiten, etwa mit klaren Zuständigkeiten, wie es Backhaus mit dem Havariekommando vorgeschlagen hat. Vor allem aber sollte das Schicksal des Wals mahnen: Wie wir mit seinem Lebensraum und der Natur insgesamt umgehen, ist nicht in Ordnung.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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