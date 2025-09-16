news aktuell Academy

KI & SEO: Wie künstliche Intelligenz SEO verändert

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Allgegenwärtige KI-Tools wie z. B. ChatGPT, Claude oder Google Gemini verändern heute oft das Nutzerverhalten und ersetzen klassische Suchmaschinen. Um mit den eigenen Inhalten trotzdem sichtbar zu sein, reichen die klassischen SEO-Prinzipien daher nicht mehr aus. SEO ist aber nicht überflüssig geworden, es verändert sich nur. In diesem Webinar erfahren Sie, welche Strategien heute entscheidend sind, um Inhalte sichtbar zu machen. Sie erhalten praxisnahe Tipps, um die eigene Online-Präsenz erfolgreich zu optimieren.

Termin: Donnerstag, 20. November 2025, 11:00 - 12:30 Uhr

Künstliche Intelligenz und Suchmaschinenoptimierung: Wie Ihre Inhalte heute gefunden werden

Thilo Hopert und Christian Hartung, Redakteure bei dpa-Custom Content, erklären in diesem Webinar, wie sich die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung durch den Einsatz künstlicher Intelligenz verändern. Die SEO-Profis beleuchten, welchen Einfluss KI-gestützte Tools wie Large Language Models (LLMs) auf gelernte SEO-Techniken haben: Sind etwa Googles EEAT-Faktoren heute noch relevant? Welchen Einfluss hat die Überschriften-Hierarchie? Wie wirken sich interne Verlinkungen aus?

Der Schwerpunkt liegt auf der Frage: Wie gestaltet man die eigene Website und die Inhalte so, dass sie sowohl für klassische Suchmaschinen als auch für KI-Tools optimal auffindbar und auszuwerten sind? Darüber hinaus vermitteln die Referenten, wie KI die Recherche und Content-Produktion unterstützen kann - etwa beim Erstellen von Texten oder Optimieren von Meta-Daten. Sie gehen auch darauf ein, welche neuen Möglichkeiten sich durch generative KI ergeben und wo gleichzeitig Risiken bestehen.

Programm:

SEO & KI: Erfolgsfaktoren moderner Suchmaschinenoptimierung

Grundlagen: Das braucht Google

Wie KI SEO beeinflusst

So können Sie KI für sich nutzen

Wie Sie in die Ergebnisse der KI kommen

Dieses Webinar richtet sich an Pressesprecher sowie Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit, die über Grundkenntnisse von SEO verfügen und lernen wollen, welche Auswirkungen KI auf die zukünftige Suchmaschinenoptimierung haben kann.

Thilo Hopert arbeitet als Redakteur bei dpa-Custom Content. Der ausgebildete Journalist hat für verschiedene Print- und Online-Medien gearbeitet und war als Redakteur für Content-Erstellung und Distribution zuständig. Bei dpa Custom Content arbeitet er seit 2021 als Referent und ist mit den Schwerpunkten Suchmaschinenoptimierung und leichte Sprache für klare Botschaften und Kommunikation zuständig.

Christian Hartung ist seit 2021 bei dpa-Custom Content tätig und verantwortet dort Inhalte für unterschiedlichste Projekte. Er bringt seine Expertise regelmäßig als Dozent in praxisorientierten Workshops ein. Zuvor war er in bei verschiedenen Unternehmen und Agenturen tätig, mit Schwerpunkten auf Projektmanagement, Marketing und Suchmaschinenoptimierung (SEO/GEO). Christian Hartung verfügt über einen Masterabschluss in Medienwirtschaft der Technischen Universität Ilmenau.

Eckdaten für das Online-Seminar KI & SEO: Wie künstliche Intelligenz SEO verändert

Termin: Donnerstag, 20. November 2025, 11:00 - 12:30 Uhr

Teilnahmegebühr: Standardticket 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 92 Euro zzgl. MwSt. / 109,48 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Hier geht´s zur Anmeldung.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy

Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuell