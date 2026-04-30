Straubinger Tagblatt

Eine Kostenbremse beim Heizungsgesetz verteilt die Lasten nur anders

Straubing (ots)

Was zunächst gut und fair klingt, ist nur ein Herumdoktern an Symptomen. Die echten Herausforderungen werden so in die Zukunft verschoben. Denn die nun gefundene Regelung bremst keine Kosten, sondern verteilt sie schlicht anders. Beim Heizungstausch sollen sich Mieter und Vermieter die anfallenden Kosten künftig zur Hälfte teilen. Doch diese werden damit insgesamt nicht weniger, wenn weiterhin, wie von der Koalition gewünscht, Gas- und Ölheizungen verbaut werden dürfen. (...) Man sollte sich also ehrlich machen: Fossile Heizungen werden so oder so teurer werden, ob Kostenbremse oder nicht.

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