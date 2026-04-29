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Koalition hat vor allem dick aufgetragen

Straubing (ots)

Sie haben nicht mit Eigenlob gespart, die schwarz-roten Koalitionäre. Kanzler Friedrich Merz ging am Mittwoch gar gemeinsam mit der Gesundheitsministerin vor die Presse, nannte die Krankenkassenreform seiner Parteifreundin Nina Warken "historisch" und erklärte, sie schaffe "für lange Jahre Sicherheit". Auch Finanzminister Lars Klingbeil klopfte sich für seine Haushaltseckpunkte mit "Rekordinvestitionen" und einem "strikten Konsolidierungskurs" ausgiebig auf die Schultern. Hat die Koalition also Großes vollbracht? Bei genauerer Betrachtung wird klar: Sie hat vor allem dick aufgetragen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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