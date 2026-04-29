PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

"maybrit illner" im ZDF: Reform-Chaos statt Wirtschaftswunder?

"maybrit illner" im ZDF: Reform-Chaos statt Wirtschaftswunder?
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Kurz vor den finalen Verhandlungen gab es noch einmal Beschimpfungen und Maximalforderungen von Bärbel Bas, Markus Söder und Lars Klingbeil. Auch wenn die Minister der Regierung am Mittwoch "Eckwerte" für den Haushalt und ein Sparpaket für die Gesundheit im Kabinett beschlossen haben, erreicht ist damit nicht so sehr viel, denn die Abgeordneten von Union und SPD wetzen schon die Messer. "Land in Not, Merz in Nöten – Reform-Chaos statt Wirtschaftswunder?" lautet am Donnerstag, 30. April 2026, 22.15 Uhr, das Thema bei "maybrit illner" im ZDF.

Was der Kanzler mit "Detaildiskussionen zum Haushalt" ankündigt, hat das Zeug für neuen, handfesten Streit. Und wenn das mit Steuer, Pflege und Rente dann so weiter geht, könnten Bürger und Wirtschaft vielleicht endgültig die Geduld verlieren. Hat die Koalition einen größeren Plan? Wen will sie belasten und wen entlasten? Bringt sie so das Wachstum zurück – und das Vertrauen in die Regierungsfähigkeit?

Zu Gast bei Maybrit Illner sind Johannes Winkel, Chef der Jungen Union, FDP-Vize Wolfgang Kubicki, der ehemalige SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, die DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov und die Journalistin Melanie Amann von der Funke Mediengruppe.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.

Kontakt
Bei Fragen zu "maybrit illner" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 – 70-13802 oder per E-Mail unter  hagedorn.t@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos  
Pressefotos erhalten Sie als  Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.
 
Weitere Informationen
-  "maybrit illner" im ZDF streamen.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
  • 29.04.2026 – 09:40

    ZDF-Programmänderung Woche 18/26

    Mainz (ots) - Woche 18/26 Do., 30.4. 0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer Bitte Ergänzung beachten: Cancel Culture: Gefahr für Meinungsfreiheit? Pressekontakt: ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 13:39

    ZDF-Programmänderung Woche 23/26

    Mainz (ots) - Woche 23/26 So., 31.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.03 37°Leben (HD/UT) Mein Körper, mein Kapital: Für die Medizin Deutschland 2026 Im Streaming: 21. Mai 2026, 05.00 Uhr bis 21. Mai 2031 ("37°Leben: Mein Körper, mein Kapital: Nackt für andere" entfällt, ist aber ab dem 28.5. auf zdf.de abrufbar.) Pressekontakt: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren