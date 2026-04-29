ZDF-Programmänderung Woche 18/26

Mainz (ots) - Woche 23/26 So., 31.5. Bitte neuen Ausdruck beachten: 9.03 37°Leben (HD/UT) Mein Körper, mein Kapital: Für die Medizin Deutschland 2026 Im Streaming: 21. Mai 2026, 05.00 Uhr bis 21. Mai 2031 ("37°Leben: Mein Körper, mein Kapital: Nackt für andere" entfällt, ist aber ab dem 28.5. auf zdf.de abrufbar.) Pressekontakt: ...

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