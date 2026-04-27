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"Literarisches Quartett" im ZDF mit Richter, Mangold und Eilenberger

"Literarisches Quartett" im ZDF mit Richter, Mangold und Eilenberger
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Mainz (ots)

Thea Dorn empfängt in einer neuen Ausgabe von "Das Literarische Quartett" die Literaturwissenschaftlerin Sandra Richter, den Literaturkritiker Ijoma Mangold und den Philosophen Wolfram Eilenberger. Gemeinsam debattieren sie über vier Neuerscheinungen. Im ZDF-Streaming-Portal ist "Das Literarische Quartett" ab Freitag, 1. Mai 2026, 10.00 Uhr, zu sehen, im ZDF am selben Tag um 23.30 Uhr.

"Das Literarische Quartett" diskutiert im Rang-Foyer des Berliner Ensembles über folgende Bücher:
- Olivier Guez: "Die Welt in ihren Händen"
- Ben Lerner: "Transkription"
- Dana von Suffrin: "Toxibaby"
- Madeline Cash: "Verlorene Schäfchen"
Das nächste "Literarische Quartett" wird am Freitag, 4. September 2026, um 23.30 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Kontakt
Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter  schroeder.b@zdf.de und  tripkovic.m@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unterâ€¯pressedesk@zdf.deâ€¯oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos
Pressefotos erhalten Sie als  Download (nach Log-in), per E-Mail unter  pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen
- Hier finden Sie "Das Literarische Quartett" im  Streaming-Portal des ZDF.
- Die aktuelle Sendung wird auch als  Podcast bei Deutschlandfunk Kultur zur Verfügung stehen.
- Hier finden Sie eine  Presseinformation zum "Literarischen Quartett"
- Hier finden Sie die  Sachbuchbestenliste von ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Die Zeit.

Pressekontakt:

ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de

Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

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