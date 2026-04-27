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"Literarisches Quartett" im ZDF mit Richter, Mangold und Eilenberger

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Mainz (ots)

Thea Dorn empfängt in einer neuen Ausgabe von "Das Literarische Quartett" die Literaturwissenschaftlerin Sandra Richter, den Literaturkritiker Ijoma Mangold und den Philosophen Wolfram Eilenberger. Gemeinsam debattieren sie über vier Neuerscheinungen. Im ZDF-Streaming-Portal ist "Das Literarische Quartett" ab Freitag, 1. Mai 2026, 10.00 Uhr, zu sehen, im ZDF am selben Tag um 23.30 Uhr. "Das Literarische Quartett" diskutiert im Rang-Foyer des Berliner Ensembles über folgende Bücher: - Olivier Guez: "Die Welt in ihren Händen" - Ben Lerner: "Transkription" - Dana von Suffrin: "Toxibaby" - Madeline Cash: "Verlorene Schäfchen" Das nächste "Literarische Quartett" wird am Freitag, 4. September 2026, um 23.30 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de und tripkovic.m@zdf.de. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unterâ€¯pressedesk@zdf.deâ€¯oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Hier finden Sie "Das Literarische Quartett" im Streaming-Portal des ZDF. - Die aktuelle Sendung wird auch als Podcast bei Deutschlandfunk Kultur zur Verfügung stehen. - Hier finden Sie eine Presseinformation zum "Literarischen Quartett" - Hier finden Sie die Sachbuchbestenliste von ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Die Zeit.

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