Große Neuheiten für Hörbegeisterte: GALAKTO startet mit Vollgas in den Oktober

Die Blätter fallen und die Nachmittage werden länger: Die beste Zeit für gemütliche Stunden mit Hörspielen und Musik. Ob beim Spaziergang durch raschelndes Herbstlaub, auf dem Sofa mit der Lieblingsdecke oder unterwegs - mit dem neuen GALAKTO-Player, Kopfhörern und dem praktischen Token-Mäppchen wird Hörgenuss zum ständigen Begleiter im Familienalltag.

Das GALAKTO Sortiment wird um eine weitere Sonderedition erweitert: Bibi Blocksberg Galakto Player - Special Edition zum 45. Jubiläum. Ergänzt wird das GALAKTO-Erlebnis durch kindgerechte Kopfhörer in drei Farben und ein praktisches Token-Mäppchen für unterwegs und zu Hause.

Bibi Blocksberg Galakto Player - Special Edition zum 45. Jubiläum

Hexenstark und farbenfroh: Zum 45. Geburtstag der beliebtesten kleinen Hexe gibt es den neuen Bibi Blocksberg Player in einer limitierten Sonderedition. Das knallige Türkisblau kombiniert mit leuchtendem Bibi-Pink bringt gute Laune und echten Hörspielspaß in jedes Kinderzimmer.

Ob zu Hause, unterwegs oder bei der nächsten Party - mit dem Bibi Blocksberg Player wird jeder Tag ein bisschen hexischer.

Ab Mitte Oktober für 69,99 EUR erhältlich.*

"Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit GALAKTO zum 45. Geburtstag von Bibi Blocksberg ein besonderes Highlight ins Kinderzimmer bringen. GALAKTO ist es gelungen, mit einem tollen Design des neuen Bibi-Players einen frischen Look für alle großen und kleinen Hexenfreunde zu kreieren. Ich bin sicher, dass wir damit viele Hörspielfans glücklich machen", so Christiane Blatz, Geschäftsführerin, Kiddinx Media GmbH.

Passend zum dem neuen Player sorgt GALAKTO natürlich auch für frischen Hörgenuss - mit spannenden, neuen Geschichten rund um die kleine Hexe:

Bibi Blocksberg - Neue Token für hexenstarken Abenteuerspaß

Kampf um Kartoffelbrei: Bibis Besen Kartoffelbrei ist verschwunden. Für eine Hexe kann es kaum etwas Schlimmeres geben, sofort macht sich Bibi auf, um ihren Besen zurückzuholen.

Kampf um Kartoffelbrei (Special 1) - Teile 1 bis 4 (Ab Mitte Oktober erhältlich)

Kampf um Kartoffelbrei (Special 2) - Teile 5 bis 8 (Ab Mitte Oktober erhältlich)

Kampf um Kartoffelbrei (Special 3) - Teile 9 bis 12 (Ab 14.11. erhältlich)

Kopfhörer - Farbenfroh, bequem, kindgerecht

Ob zu Hause, unterwegs oder auf Reisen - mit den GALAKTO Kinder-Kopfhörern erleben Hörfans ihre liebsten Geschichten und Lieder in klarer Klangqualität und bei sicherer Lautstärke.

Dank der integrierten Lautstärkebegrenzung auf 85 dB sind empfindliche Kinderohren zuverlässig geschützt - so können Eltern sicher sein, dass der Sound niemals lauter wird, als es für ihre Liebsten gut ist.

Der verstellbare Kopfbügel wächst mit, während weiche Ohrpolster für angenehmen Tragekomfort sorgen - selbst bei längerer Nutzung. Das leichte, klappbare Design und das stabile 1,1 m lange Kabel machen die Kopfhörer zum perfekten Begleiter für unterwegs. Die optimierte Klangabstimmung ist speziell auf Kinderohren zugeschnitten - für klaren, detailreichen Sound bei Hörspielen und Musik.

Farben, die Spaß machen: Erhältlich in hellem Lila, frischem Türkis und coolem Dunkelblau.

Ab Mitte Oktober für 32,99 EUR erhältlich.

Token-Mäppchen - Alles dabei & gut verstaut

Das Mäppchen für bis zu 10 Lieblings-Token. Das stabile Silikon-Mäppchen mit Reißverschluss bietet sicheren Platz für Token und lässt sich kinderleicht öffnen und schließen.

Mit dem knallig-pinken GALAKTO Token-Mäppchen haben Hörfans ihre liebsten Audio-Token immer dabei! Ob bei Freunden, auf Reisen oder zu Hause - die Lieblingsgeschichten sind gut geschützt und jederzeit griffbereit.

Übrigens: Auch ein paar Stifte finden bequem darin Platz - für kreative Abenteuer unterwegs!

Ab Mitte Oktober für 11,99 EUR erhältlich.

Galakto bietet ein stetig wachsendes Universum hochwertiger Audio-Inhalte für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren. Ob Musik, Hörspiele oder Hörbücher - das vielfältige Angebot begeistert Kinder unterschiedlichster Altersstufen und Interessen. Bis Ende des Jahres werden über 250 Token im Online-Store verfügbar sein. Diese besonders große und breite Auswahl umfasst beliebte Klassiker, moderne Produktionen sowie kreative Eigenentwicklungen. Alle Inhalte sind sorgfältig kuratiert, kindgerecht aufbereitet und fördern Fantasie, Sprachentwicklung und Hörverstehen. Das Hörvergnügen kann sofort losgehen, denn Galakto funktioniert ganz ohne Internet. Zwei leistungsstarke Akkus sorgen für die nötige Power, sodass bis zu 20 Stunden Hörspaß mit spannenden Geschichten garantiert sind.

* Token sind seperat erhältlich

Bildmaterial gibt es HIER zum Download.

