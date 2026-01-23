Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V.

Rückläufiger Zigarrenmarkt 2025

Tabaksteuerpläne der EU sind eine massive Bedrohung für das Genuss- und Kulturgut und die mittelständische Zigarrenindustrie

Das Statistische Bundesamt berichtet in seiner heutigen Pressemitteilung über den Absatz von Tabakwaren im Kalenderjahr 2025. Demnach ist bei Zigarren und Zigarillos ein Rückgang von über 6 Prozent auf ein Volumen von 2,141 Mrd. Stück gegenüber 2,291 Mrd. Stück im Jahr 2024 zu verzeichnen. Der Wert der abgesetzten Zigarren und Zigarillos ist auf 791 Mio. Euro zurückgegangen

Der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Zigarrenindustrie (BdZ), Bodo Mehrlein, der die Interessen der überwiegend mittelständisch strukturierten Hersteller und Importeure von Zigarren und Zigarillos in Deutschland vertritt, ordnet die Zahlen der Versteuerungsstatistik für den Nischenmarkt ein:

"Grundsätzlich zeigt der traditionelle Markt klassischer Zigarren- und Zigarilloprodukte seit vielen Jahren einen leicht rückläufigen Trend. Die negative Entwicklung in 2025 ist sicherlich der grundsätzlichen wirtschaftlichen Verfassung Deutschlands und der damit verbundenen Zurückhaltung beim Konsum geschuldet".

Wesentlich aussagekräftiger ist der langfristige Trend der Statistik. Er zeigt, dass diverse fiskalpolitische Instrumente, insbesondere zwei Änderungen bei der steuerrechtlichen Definition und die Einführung sowie die Erhöhung einer Mindeststeuer, dazu geführt haben, dass der Markt seit 2007 um mehr 60 Prozent zurückgegangen ist. Betrachtet man nur die letzten fünf Jahre, kann man einen Rückgang von über 20 Prozent feststellen. Seither behaupten sich Zigarren und Zigarillos trotzdem in der Nische für anspruchsvolle Genießer.

Die Entwicklungen zeigen eindeutig auf, dass bestehende steuerrechtliche Regulierungen bereits adäquat angesetzt sind. Die im Vorschlag der EU-Kommission geforderte Erhöhung der Tabak-Mindeststeuer von gegenwärtig 12 Euro auf 143 Euro - dies entspricht einer Steigerung um 1.093 Prozent - ist ein Angriff auf die mittelständische Zigarrenindustrie und ein Verstoß gegen die Verhältnismäßigkeit. Auch fiskalpolitisch hätten diese prohibitiven Steuererhöhungen negative Auswirkungen. Der BdZ empfiehlt deshalb, sich an dem bisherigen Tabaksteuermodell in Deutschland zu orientieren, dessen analoge Fortführung auch im Koalitionsvertrag für die Zukunft festgelegt wurde.

Der Verband stellt klar, dass klassische Zigarren und Zigarillos überwiegend von männlichen Konsumenten gehobenen Alters und nur gelegentlich zum Genuss geraucht werden. Weder gibt es bei diesem Produkt ein Problem mit dem Jugendschutz noch mit dem Schmuggel. Eine Substitution mit Zigaretten oder anderen Tabakprodukten findet nachweislich nicht statt.

In Hinblick auf die strengen Regulierungen des gesamten Tabakmarktes, wie die aktuelle Überarbeitung der Tabaksteuerrichtlinie sowie perspektivisch der Tabakproduktrichtlinie in der EU, fordert der BdZ Ausnahmen von weiteren Maßnahmen für das Kulturgut Zigarre/Zigarillo. Derartige Sonderregelungen würden Jugendschutzziele nicht beeinträchtigen, jedoch die mittelständisch geprägte deutsche Zigarrenindustrie, die Beschäftigten in der EU und in Drittstaaten sowie den Fachhandel erhalten.

