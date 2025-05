Bundesverband der Zigarrenindustrie e.V.

75 Jahre Bundesverband der Zigarrenindustrie

75 Jahre Einsatz für das Kultur- und Genussgut Zigarren und Zigarillos, für Mittelstand und Familienunternehmen in der Tabakwirtschaft

Der Bundesverband der Zigarrenindustrie (BdZ) wurde 1950 in Heidelberg gegründet und feiert dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Eigentlich greift die Geschichte des Verbandes noch weiter zurück, da der Reichsverband der Zigarrenhersteller bereits in den goldenen 20er-Jahren in Berlin gegründet wurde. Das Jubiläum wird der Verband im Juni im Rahmen seiner Mitgliederversammlung mit Gästen, Freunden und Partner des Genusses in Berlin feiern.

Aktive Interessenvertretung

Seit seiner Gründung versteht sich der BdZ als gemeinsame Stimme der Zigarrenhersteller und Importeure in Deutschland und engagiert sich auch auf europäischer Ebene im Zigarrenverband ECMA in Brüssel. Aufgrund seiner sachlichen und ausgleichenden Kommunikation ist der Verband anerkannter Gesprächspartner für Politik, Ministerien und Journalisten. Die 19 Mitgliedsunternehmen bilden fast 100% des Zigarrenmarktes ab. Damit ist der Verband DAS starke, umfassende und übergreifende Sprachrohr der Produktgattung Zigarren/ Zigarillos.

Außerdem ist er als Arbeitgeberverband Tarifpartner der Gewerkschaft NGG - in der Branche sind in Deutschland ca. 1.700 Personen beschäftigt.

Mittelstand und Familienunternehmen

Die Zigarrenindustrie ist stark geprägt durch meist mittelständische bzw. familiengeführte Unternehmen. Dies spiegelt sich auch in der Mitgliederstruktur des Verbandes wider. Aus diesem Grunde sieht sich der BdZ auch als Vertreter für Mittelstand und familiengeführte Unternehmen in der Branche.

Besonderheiten in der Zigarrenbranche

Zigarren und Zigarillos sind ein traditionsreiches Handwerksprodukt. Die Herstellung erfolgt in einem sehr arbeitsintensiven Prozess. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass selbst ein in Deutschland maschinengerolltes Zigarillo vom Saatkorn bis zum Endprodukt über 800 Tage benötigt. Bei einer vollkommen händisch hergestellten Zigarre kann der Prozess in bis zu 170 Schritten und dem Einsatz von 300 Händen bis zu fünf Jahren betragen. Die Zigarrenbranche stellt somit nicht nur in Deutschland und weiteren europäischen Ländern einen wichtigen Arbeitgeber dar, sondern ist besonders für einige Herstellländer ein essenzieller Wirtschaftsfaktor.

Der Zigarren- und Zigarillomarkt ist geprägt durch eine Vielzahl an Produkten, die sich in Geschmack, Größe, Format, Verpackung und Herkunft maßgeblich unterscheiden.

Ein wesentlicher und für die Branche wichtiger Faktor ist die Tatsache, dass Zigarren und Zigarillos nachweislich ein Genuss- und Kulturgut sind. Sie verkörpern Souveränität, die Freiheit des Geistes und werden nur gelegentlich geraucht. Zigarren und Zigarillos sind kein Einstiegsprodukt für Raucher und diese Produkte werden nur von Konsumenten gehobenen Alters geraucht. Ein Jugendschutzproblem liegt hier nicht vor. Diese Fakten werden seit Jahren unverändert durch offizielle Statistiken des Eurobarometers der EU-Kommission oder dem Microzensus des Statistischen Bundesamte bestätigt. Dementsprechend handelt es sich bei Zigarren & Zigarillos um ein reines Nischenprodukt für erwachsene, mündige und selbstbestimmte Konsumenten.

Anspruch auf gesonderte Regulierung

Der Tabakmarkt ist ein stark durchregulierter Markt. Trotzdem hat der Gesetzgeber in Brüssel sowie in den einzelnen Ländern, darunter Deutschland, in seiner Gesetzgebung anerkannt, dass Zigarren und Zigarillos auf Grund ihrer arbeitsintensiven Herstellung durch mittelständische Unternehmen und durch das besondere Konsumentenprofil außergewöhnliche Tabakprodukte sind. In der Regulierung sind deshalb einige Ausnahmekriterien verankert. Diese Ausnahmen haben weder zu Verwerfungen im Tabakmarkt durch Substitutionseffekte geführt, noch hat sich die Konsumentenstruktur verändert.

Rückbesinnung auf den Genuss

Der Bundesverband der Zigarrenindustrie setzt sich dafür ein, dass die Rückbesinnung auf den Genuss eine wichtige Rolle in der Tabakregulierung spielen muss. Der Genuss ist ein wichtiger Faktor in einer freien selbstbestimmten Gesellschaft und stellt einen wichtigen Ausgleich im hektischen Alltag mit der Dynamik des aktuellen Zeitgeschehens dar. Selbstredend erkennt der BdZ an, dass auch der Genuss von Zigarren -ähnlich wie bei anderen Genussartikel- mit Risiken verbunden ist. Allerdings ist er überzeugt, dass sich mündige Verbraucher unter Abwägung bewusst für das Produkt entscheiden. Die Besinnung auf den Genuss im besonderen Moment des Zigarrenrauchens steht damit ganz im Zeichen der Strategie der Harmreduction (Schadensminderung)

Da der Genuss in der Geschichte der Menschheit schon immer eine wesentliche Rolle gespielt hat, ist der BdZ überzeugt, dass Zigarren und Zigarillos auch in Zukunft ein anspruchsvolles Angebot in einer Nische darstellen werden. Der damit verbundenen Verantwortung ist sich der Verband bewusst.

Der BdZ ist der Zusammenschluss der überwiegend mittelständisch strukturierten Hersteller und Importeure von Zigarren und Zigarillos. Weiter Informationen finden Sie auf www.zigarren-verband.de

