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Reiche-Rasenmäher schneidet wertvolles Pflänzchen ab

Straubing (ots)

Wenn Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) nun die geplante Extra-Förderung von Agri-Photovoltaik-Anlagen kippen würde, wäre das ein denkbar schlechtes Signal. (...) Bei Agri-Photovoltaik-Anlagen werdeb die Sonnenkollektoren so angebracht, dass auf der Fläche noch Tiere gehalten oder Feldfrüchte angebaut werden können. Bei einer solchen Doppelnutzung sind die Investitionskosten freilich größer (...). Doch der unbarmherzige Reiche-Rasenmäher droht auch das wertvolle Pflänzchen Agri-PV abzuschneiden. Innovative Landwirte, die die Solarmodule sogar als Windschutz und Schattenspender für Pflanzen oder Unterstand für Tiere nutzen wollen, hätten das Nachsehen. Gegen die Konkurrenz riesiger Solarparks, die schlichtweg möglichst viel aus der Fläche herausholen möchten, könnten sie kaum mehr bestehen.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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