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Deutsch-britischer Wirtschaftsgipfel

Straubing (ots)

Seine Stärke liegt weniger in der sofortigen Lösung aller Handelsprobleme. Er soll ein neues Grundgefühl schaffen: Statt die Brexit-Wunden zu lecken, wird jetzt bewusst auf das Bündnis Berlin-London-Paris im E3-Format gesetzt und dies in der atlantischen Sicherheitsarchitektur etabliert. Nur wenn diese Verflechtung in Sicherheit, Technologie und Bildung so tief wird, dass sie über Regierungswechsel und Stimmungsschwankungen hinweg besteht, kann aus dem Wirtschaftsgipfel mehr als ein gut gemeinter Meinungsaustausch unter Freunden werden: nämlich eine echte deutsch-britische Allianz für die nächsten Jahrzehnte.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

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