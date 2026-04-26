Straubinger Tagblatt

Merz muss nun Reformwillen beweisen

Straubing (ots)

Für Friedrich Merz beginnen die Wochen der Wahrheit: Eiert die von ihm geführte schwarz-rote Bundesregierung bei ihren Reformvorhaben so weiter, hat sie nach nur einem Jahr ihren Kredit beim Wähler schon wieder verspielt. Wenn Schwarz-Rot nicht schnell die Trendwende schafft, gibt es kaum noch etwas, das im Herbst einen AfD-Durchmarsch bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern verhindern könnte.

Die Dynamik von Koalitionsregierungen öffnet nur kurz das Fenster für beherzte Reformen. Spätestens zur Halbzeit schließt es sich meist schon, dann beginnt faktisch der Wahlkampf. Union und SPD müssen sich also jetzt zusammenraufen, schleunigst. Es um weit mehr als nur die Regierung Merz. Auf dem Spiel steht nichts weniger als das Vertrauen der Bürger in die Gestaltungskraft der Demokratie.

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