Straubinger Tagblatt

Narzissmus in der Politik: Trump ist nur die Spitze des Eisbergs

Straubing (ots)

Die Welt der Politik ist allerdings auch hierzulande oft genug eine kalte und seelenlose Veranstaltung. Verloren geht oft genug vor allem ein Sprechen, das aus der eigenen Seele kommt und wirkliche Beziehung zum Mitmenschen sucht. Ersetzt wird es allzu häufig durch eine Sprache der Funktionalität, mit der man vor die Kameras der Welt tritt und sich für den Augenblick lebendig und vor allem mächtig fühlt. Ein Sprechen, das nicht mehr wärmt.

Trump ist sicher ein extremer Fall von Narzissmus. Aber er ist am Ende auch nur die Spitze des Eisbergs. Wie viel Mut braucht es auch hierzulande von einem Politiker, sich nicht verbiegen zu lassen, sondern bei sich selbst zu bleiben - und im politischen Alltag von sich selbst her zu sprechen. Das System Politik führt eher in die gegenteilige Richtung. Wer erfolgreich sein will, der muss fast schon machthungrig am Zaun des Kanzleramts rütteln wie einst Gerd Schröder und laut schreien: "Ich will hier rein!" Immerhin: Das war ein Satz, der bei allem Machthunger tief aus der eigenen Seele herausgerufen war!

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