Straubinger Tagblatt

Bayerischer Verfassungsschutzbericht belegt: In Krisenzeiten haben Scharfmacher Konjunktur

Straubing (ots)

Selten war die Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg so aufgewühlt wie heute. In solchen Zeiten haben Volksverhetzer und Scharfmacher Konjunktur, wie der Verfassungsschutzbericht Bayern für 2025 unterlegt. Die Aufklärung ist trotz modernster Informationsmittel auf dem Rückzug. Radikale Parolen und klare Feindbilder sind gefragt: die Ausländer, die Juden, die Kapitalisten, die Rechten, die Linken und die "Ungläubigen" - oder der Staat insgesamt. Irgendjemand muss an der Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation ja schuld sein.

Das Internet dient als Brandbeschleuniger für krude Ideen, Verschwörungstheorien sowie als Rekrutierungsinstrument für alle möglichen demokratiefeindlichen Bestrebungen. Bedauerlicherweise wird sich das auch nicht groß ändern. Der Ungeist der allgemeinen Verhetzung und Verwirrung ist aus der Flasche und mit der künstlichen Intelligenz und ihren Deepfakes hat er noch einmal ganz neue Möglichkeiten der Verführung und Aufstachelung an die Hand bekommen.

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