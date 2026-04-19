Straubinger Tagblatt

Drosselungspläne für Erneuerbare - Unmut über Katherina Reiche ist manchmal übertrieben

Straubing (ots)

Eine solche Drosselung wäre in der Tat so lange sinnvoll, bis die gigantischen Stromnetze ausgebaut sind, die den Strom dann vom Norden in den Süden bringen können. Daran liegt es nämlich, dass im Norden immer wieder zu viel Strom aus Windkraft produziert wird, der aber dort zu wenig Abnehmer findet. Nun ist der Netzausbau wegen politischer Querelen in der Vergangenheit stark in Verzug geraten und wird wohl erst in einigen Jahren beendet sein. Bis dahin aber ist es absolut sinnvoll, die Erzeugungskapazitäten nicht zu schnell wachsen zu lassen.

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