PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Straubinger Tagblatt

AfD

Straubing (ots)

Es gibt Momente, da kann man Donald Trump sogar ein klein wenig dankbar sein. Die Nachrichten, die aus den USA jeden Morgen nach Deutschland und Europa kommen, die Folgen des planlos vom Zaun gebrochenen Kriegs gegen Iran, die irren Social-Media-Angriffe auf den Papst, all das ist so bizarr, so aggressiv und dabei oft doch so hilflos, dass sich auch diesseits des Atlantiks die Faszination für den starken Mann im Weißen Haus langsam entzaubert. Die Niederlage Viktor Orbáns, des Paten von Europas Rechtsaußenparteien, bei der Parlamentswahl in Ungarn vor einer Woche war das bislang sichtbarste Zeichen dafür. Natürlich ist damit nicht gesagt, dass die Welle des Rechtspopulismus, die Europa spätestens seit der Migrationskrise erfasst hat, bereits gebrochen ist. Aber immerhin: Es gibt erste Anzeichen dafür, dass der Siegeszug der Extremisten nicht unaufhaltsam ist. (...) Solide Regierungsarbeit ist die richtige Antwort auf den Irrsinn, den der eben noch von Europas Rechten bewunderte US-Präsident täglich absondert. Merz darf da ruhig mal mutig sein. Die Bürger haben keine Angst vor echten Reformen. Sie sind allerdings ermattet vom Klein-Klein des täglichen Durchwurstelns.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Straubinger Tagblatt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Weitere Storys: Straubinger Tagblatt
Alle Storys Alle
  • 19.04.2026 – 19:02

    Wer kommt auf solchen Unsinn?

    Straubing (ots) - Es ist nicht leicht, die Frage zu beantworten, wie die Spitzen von CDU, CSU und SPD auf solchen Schwachsinn wie die 1.000-Euro-Prämie gegen den Kostenschock an den Tankstellen gekommen sind. (...) Dabei redet Schwarz-Rot seit dem ersten Tag der gemeinsamen Regierung davon, die Wirtschaft zu entlasten und die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen. Und dann malt die Koalition diese freiwillige Sonderabgabe an die Wand, die den Unternehmen Milliarden an ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 15:26

    Drosselungspläne für Erneuerbare - Unmut über Katherina Reiche ist manchmal übertrieben

    Straubing (ots) - Eine solche Drosselung wäre in der Tat so lange sinnvoll, bis die gigantischen Stromnetze ausgebaut sind, die den Strom dann vom Norden in den Süden bringen können. Daran liegt es nämlich, dass im Norden immer wieder zu viel Strom aus Windkraft produziert wird, der aber dort zu wenig Abnehmer findet. Nun ist der Netzausbau wegen politischer ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 18:01

    Ein Tempolimit schränkt die Freiheit des Individuums ein

    Straubing (ots) - Die Grünen wollen sich mit ihrer alten Forderung nach einem Tempolimit erneut profilieren. Dabei ist mit einem starren Limit kaum etwas gewonnen, sondern es wird die Freiheit des Individuums beschnitten. (...) Moralische Belehrungen von Politikern brauchen die Bürger nicht. Stattdessen sollten besser die wirklich wichtigen Themen im Verkehrssektor angegangen und verlässliche Rahmenbedingungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren