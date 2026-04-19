Straubinger Tagblatt

Wer kommt auf solchen Unsinn?

Straubing (ots)

Es ist nicht leicht, die Frage zu beantworten, wie die Spitzen von CDU, CSU und SPD auf solchen Schwachsinn wie die 1.000-Euro-Prämie gegen den Kostenschock an den Tankstellen gekommen sind. (...)

Dabei redet Schwarz-Rot seit dem ersten Tag der gemeinsamen Regierung davon, die Wirtschaft zu entlasten und die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen. Und dann malt die Koalition diese freiwillige Sonderabgabe an die Wand, die den Unternehmen Milliarden an flüssigen Mitteln entziehen würde. (...)

Doch es ist nicht alles schlecht. Die Vorschläge von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sind geeignet, um die davongaloppierenden Kosten im Gesundheitswesen einzufangen.

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