oneplus und RTL+ starten Partnerschaft

Schweizer Streamingdienst vereint künftig drei Entertainment-Welten in einem Abo

Köln (ots)

CH Media verstärkt das Streamingerlebnis für Schweizer Nutzerinnen und Nutzer. Ab dem 23. März 2026 erweitert das Medienunternehmen seinen Streamingdienst oneplus um das Angebot von RTL+ - einem der erfolgreichsten deutschen Streamingdienste. Damit führt oneplus das Beste aus drei Entertainment-Welten in einem Abo zusammen: eigene Schweizer Produktionen, internationale Serien und Filme sowie künftig die Content-Vielfalt von RTL+.

In einer vielschichtigen Streaming-Landschaft bietet oneplus von CH Media unkomplizierte Unterhaltung und ein attraktives Gesamtpaket: das Beste aus drei Entertainment-Welten an einem Ort zum Preisvorteil. Als einziger Streaminganbieter der Schweiz bündelt oneplus drei Streamingdienste auf einer Plattform und ermöglicht so nahtloses Navigieren - ohne Wechsel von App zu App, ohne weiteres Login. Damit vereinfacht oneplus das Streaming-Erlebnis deutlich.

oneplus bietet unter anderem Schweizer Programmvielfalt: Dazu zählen unterhaltsame Schweizer Originals wie "Buddy Bucket List", "The Real Life #Züri", "Jung, Wild & Sexy: Refilled", TV-Eigenproduktionen wie "Sing meinen Song - das Schweizer Tauschkonzert" und "Adieu Heimat - Schweizer wandern aus" sowie langjährige Publikumserfolge wie "Der Bachelor Schweiz", "Bauer, ledig, sucht..." und "Die Höhle der Löwen Schweiz". Ergänzt wird das Angebot durch Schweizer Dokumentationen und Schweizer Filme sowie durch Unterhaltung für die ganze Familie, Kultserien, Sport sowie Radio und TV-Inhalte.

RTL+ steht in der Schweiz für emotionales Top-Entertainment mit erfolgreichen Realityformaten wie "Are You the One?" oder "Temptation Island", hochkarätigen Serien und Filmen wie "Sisi" oder "Euphorie", großen Show-Highlights wie "Let's Dance" und Programm für die ganze Familie wie "Neue Geschichten vom Pumuckl". Zum Start sind auf oneplus ausgewählte RTL+ Formate verfügbar.

Weiterhin können mit oneplus Hollywood-Blockbuster wie "Mission Impossible: The Final Reckoning", internationale Originals wie "Marshals: A Yellowstone Story", "Tulsa King" oder "Landman" sowie Serien-Highlights wie "Star Trek: Starfleet Academy" gestreamt werden. Auch explosives Reality-TV wie "Germany Shore" oder Unterhaltung für die ganze Familie wie "Die Pinguine aus Madagascar", "Blues Abenteuer in der Großstadt" oder die "PAW Patrol"-Reihe sind Teil des vielfältigen Angebots.

Das attraktive oneplus-Bundle kostet neu nur CHF 14.90 im Monatsabo und CHF 149.- im Jahresabo. Durch die Bündelung von Schweizer Eigenproduktionen, internationalen Serien und Filmen sowie den Inhalten von RTL+ profitieren Abonnentinnen und Abonnenten von einem Preisvorteil gegenüber den Einzelabonnements.

Wolfgang Elsässer, Leiter TV National von CH Media und CEO der CH Media TV AG, erklärt: "Nach der Partnerschaft mit Paramount+ gehen wir nun mit oneplus den nächsten Schritt für unsere Kundinnen und Kunden. Mit der Integration der RTL+ Inhalte in oneplus bieten wir ein einzigartiges, erstklassiges und unkompliziertes Streaming-Erlebnis für die ganze Schweiz. Nur oneplus vereint eigene Schweizer Inhalte, internationale Hollywood-Highlights und Live-TV auf einer Plattform. Mit dem Fokus auf heimische Produktionen heben wir uns zudem von der internationalen Konkurrenz ab. Mit dem konsequenten Ausbau unserer klaren Aggregationsstrategie treiben wir unser Ziel voran, die führende Streaming-Plattform der Schweiz zu werden."

Hendrik von der Linden, SVP Commercial, Strategy & Partnerships RTL Deutschland, betont: "Mit unserer Partnerschaft entsteht ein einzigartiges Streamingangebot für die Schweiz aus drei komplementären Content-Welten. Wir freuen uns darauf, zusammen mit oneplus und den Inhalten von RTL+ neue Abonnenten und Abonnentinnen für unsere Programme zu begeistern."

"Wir haben 2026 das Ziel, in der Schweiz weiter zu wachsen und starke Partnerschaften sind seit langem Teil unserer Strategie. Mit oneplus bauen wir unsere Präsenz im deutschsprachigen Raum konsequent weiter aus. Für das Publikum entsteht so ein Entertainment-Erlebnis mit außergewöhnlicher Vielfalt, hohem Komfort und starkem Preisvorteil", ergänzt Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland.

Über oneplus

oneplus ist ein Schweizer Abo-Streamingdienst von CH Media. Er bietet sowohl Swissness als auch internationale Inhalte und Zugriff auf die erfolgreichen Streamingdienste Paramount+ und RTL+. Das Angebot umfasst oneplus Originals, TV-Eigenproduktionen lizenzierter Erfolgsformate, Schweizer Spielfilme, Schweizer Dokumentationen sowie internationale Serien und Filme aus allen Genres. Paramount+ und RTL+ bieten zudem Hollywood-Blockbuster, Top-Serien, Filmklassiker, Kultserien, eigene Originals, bestes Reality-TV, Dokumentationen aus aller Welt und Entertainment für die ganze Familie. oneplus ist via Desktop und als App-Version für iOS und Android sowie auf Smart-TVs und auf Set-Top-Boxen verfügbar für CHF 14.90/Monat oder CHF 149/Jahr.

Über RTL+

RTL+ ist mit über 7 Millionen Abonnent:innen der erfolgreichste deutsche Streamingdienst. Der Streamingservice von RTL Deutschland bietet ein breites Entertainment-Erlebnis - von exklusivem Live-Sport über packende Realityformate, mitreißende Serien und Filme, große Show-Highlights sowie hochwertige News- und Doku-Inhalte bis hin zu vielfältigem Kids-Programm für die ganze Familie. Und das mit Erfolg: Mit seinen unverwechselbaren Formaten prägt RTL+ den Streamingmarkt, wird regelmäßig zum Talk of Town und fährt laut offizieller AGF-Messungen immer wieder Reichweiten- und Abrufrekorde ein.

Einzelne Inhalte des RTL+ Angebots können auf oneplus aus lizenzrechtlichen Gründen fehlen.

