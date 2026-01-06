RTL+

21 neue Singles wagen das Liebesexperiment!

"Are You The One?", Staffel 7, 21 Folgen ab 20. Januar auf RTL+

Köln (ots)

Am 20. Januar 2026 geht "Are You The One?" in die 7. Runde: 21 Singles begeben sich unter der Sonne Thailands auf die Suche nach ihrem Perfect Match - moderiert von Sophia Thomalla. Dabei wird geflirtet, gefeiert und gestritten, was das Zeug hält. Doch nur, wenn spätestens in der 10. Matching Night alle zehn Lichter angehen, gewinnt die Gruppe den Jackpot von 200.000 Euro.

Die neue Staffel verspricht heiße Dates, echte Gefühle und jede Menge Drama. Insgesamt erwarten die Zuschauer 21 Folgen voller Emotionen und Überraschungen sowie eine Reunion, in der sich zeigen wird, welche Dramen sich noch nach Drehende abgespielt haben.

Alle Informationen zu den Singles der neuen Staffel finden Sie hier in der Pressemappe.

"Are You The One?" Staffel 7 wird wieder produziert von RTL Studios.

