"Die Reality Awards" sind zurück
Große Award-Show im Frühling 2026 auf RTL+

Köln (ots)

Im Frühjahr 2026 rollt RTL+ erneut den roten Teppich für all jene aus, ohne die Reality-TV in Deutschland undenkbar ist. "Die Reality Awards" kommen wieder und bringen Glamour, Spannung und Gesprächsstoff rund um Drama, Liebe, Sex und Beef.

Zum zweiten Mal zeichnet RTL+ mit "Die Reality Awards" die größten Stars, erfolgreichsten Formate und unvergesslichsten Momente der deutschen Reality-Szene aus.

Produziert werden "Die Reality Awards" von RTL Studios.

Weitere Informationen zu Show-Neuerungen und Details folgen in Kürze.

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group.

Pressekontakt:

Katrin Bechtoldt | Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74404 | katrin.bechtoldt@rtl.de
Annalena Körrer | Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74245 | annalena.koerrer@rtl.de

Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell

