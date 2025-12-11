RTL+

"Die Reality Awards" sind zurück

Große Award-Show im Frühling 2026 auf RTL+

Im Frühjahr 2026 rollt RTL+ erneut den roten Teppich für all jene aus, ohne die Reality-TV in Deutschland undenkbar ist. "Die Reality Awards" kommen wieder und bringen Glamour, Spannung und Gesprächsstoff rund um Drama, Liebe, Sex und Beef.

Zum zweiten Mal zeichnet RTL+ mit "Die Reality Awards" die größten Stars, erfolgreichsten Formate und unvergesslichsten Momente der deutschen Reality-Szene aus.

Produziert werden "Die Reality Awards" von RTL Studios.

Weitere Informationen zu Show-Neuerungen und Details folgen in Kürze.

