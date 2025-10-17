BILD

Fame Fighting 3: Das große Messen in Essen der Reality-Stars morgen live bei BILD.de

Promibox-Event des Jahres am Samstag, 18. Oktober 2025 um 18.00 Uhr live und exklusiv mit BILDplus Fight-Pass

Berlin (ots)

Diesen Samstag knallt es in Essen! Am 18. Oktober verwandelt sich die Grugahalle Essen in die spektakulärste Promi-Kampfarena Deutschlands. Fame Fighting 3 bringt 11 explosive Kämpfe auf die Bühne - mit Reality-Stars, Influencern und YouTube-Legenden, die ihre offenen Rechnungen im Ring begleichen.

BILD zeigt Fame Fighting 3 live für BILDplus-Abonnenten mit Fight-Pass

Schlagfertig moderiert wird das Promibox-Event von Eugen Lopez, Initiator und selbst Kampfsportler, BILD-Sportmoderatorin Valentina Maceri und Schauspieler Carsten Spengemann. Ringsprecher ist TV-Moderator Kai Pätzmann, die Box-Experten Elias Stefanescu und Sebastian Hackl kommentieren die Fights. BILD-Reporterin und VIP-Expertin Céline Behringer berichtet schon ab 16.00 Uhr live vom Roten Teppich. Zahlreiche Prominente aus Sport, Show, Reality und Social Media werden in der Grugahalle Essen dabei sein und mitfiebern, wenn die 20 Kämpferinnen und Kämpfer in insgesamt 11 Begegnungen vor rund 6000 Zuschauern aufeinandertreffen.

Die Highlights im Ring

Main Event:

Filip Pavlovic vs. Can Kaplan Ein Liebesdrama wird zur Box-Schlacht: Beide Männer kämpften um das Herz von Joena Steilen - jetzt um ihre Ehre.

Rückkampf des Jahres:

Marvin Manson vs. Callum Izzard Nach einem umstrittenen "No Contest" beim letzten Event wollen beide Kämpfer nun endgültig klären, wer die wahre Nummer 1 ist.

Frauenpower:

Raffaela Caramela vs. Franziska Apollonia Ein Knutsch-Eklat mit Ex Jeremy entzweit die "Temptation Island"-Stars - jetzt wird's persönlich.

Reality vs. Ballermann:

Daymian Weiß vs. Marco Cerullo Provokateur trifft auf Party-Profi - ein Kampf mit viel Show und noch mehr Emotionen.

Ersatzkampf mit Drama:

Tommy Pedroni vs. Calvin Steiner Nach MckyTVs Verletzung springt Calvin Steiner ein - Tommy will erneut den "K.o. of the Night".

Professional Bout:

Oliver Ginkel vs. Idris Virgo Der deutsche Amateur-Champion trifft auf den britischen Profi mit UFC-Erfahrung - ein Kampf auf höchstem Niveau.

YouTube-Legenden im Showdown:

Christo Manazidis vs. André Schiebler BullshitTV gegen ApeCrime - zwei Urgesteine der Szene kämpfen um Respekt und Relevanz.

Trash-TV trifft auf Familien-Drama:

Aleks Petrovic vs. Yasin Cilingir Beide Reality-Stars kämpfen nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen private Krisen.

Turnierkampf um den Super-Heavyweight-Titel:

Juliano Fernandez vs. Tobias Pietrek Die Rivalität kocht seit Fame Fighting 2 - jetzt geht's um Revanche und den Einzug ins Titelmatch.

Frauen-Duell mit Salsa-Drohung:

Hati Suárez vs. Jennifer Iglesias Hati verspricht "Bailando im Ring" - doch Jenny will mit Fäusten antworten.

