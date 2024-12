ZDF

Die Geschichte einer großen Unwahrscheinlichkeit: zwei Brüder aus Berlin-Prenzlauer Berg gemeinsam in einem NBA-Team in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Die deutschen Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner zeigen sich auch in der neuen Saison mit ihrem Team Orlando Magic in Topform und mischen die Liga auf. Von ihrem Weg auf den Basketball-Olymp, gestärkt durch eine besondere familiäre Verankerung, erzählt die vierteilige "sportstudio"-Dokuserie "The Wagner Brothers – Zwei Brüder, ein Traum" ab Montag, 9. Dezember 2024, 10.00 Uhr in der ZDFmediathek sowie am Samstag, 14. Dezember 2024, ab 0.25 Uhr im Anschluss an "das aktuelle sportstudio" im ZDF und am Sonntag, 15. Dezember 2024, ab 23.45 Uhr im Anschluss an die Gala "Sportler des Jahres" im ZDF.

An dem historischen ersten WM-Titel der deutschen Basketballer hatten die Brüder Franz und Moritz Wagner im September 2023 großen Anteil. Als erstes deutsches Brüderpaar in der NBA schreiben sie eine besondere Basketballgeschichte. Franz Wagner hat dort mittlerweile einen Vertrag unterschrieben, der ihn zum bestbezahlten deutschen Sportler der Geschichte macht.

Die vierteilige Dokuserie, eine Ko-Produktion von Flare Film und ZDF, begleitet die Wagner Brüder von den Anfängen ihrer Karriere in Berlin, über die ersten Schritte in der NBA, auf dem Weg zum WM-Titel für Deutschland und durch die vergangene NBA-Saison sowie durch den Olympia-Sommer 2024.

Brüder, Champions, Nomaden, Entscheidungen

Folge 1 "Brüder" zeigt, wie sich Franz und Moritz Wagner in Kalifornien auf die Weltmeisterschaft 2023 in Asien vorbereiten. Sie arbeiten hart und detailversessen – aber hinter den Kulissen laufen nervenaufreibende Vertragsverhandlungen. Das Turnier beginnt mit einem Sieg – und einer Verletzung von Franz. War all die Arbeit umsonst? Folge 2 "Champions" schildert, wie es mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft auf den Philippinen, in Japan und Indonesien weiterging: Ab dem Viertelfinale war Franz wieder dabei. Und im Halbfinale schlug das DBB-Team die übermächtigen USA sowie im Finale Serbien – Deutschland wurde erstmals Basketball-Weltmeister.

Folge 3 "Nomaden" veranschaulicht, wie sich die Wagner-Brüder nach dem WM-Triumph von Manila wieder in den anstrengenden NBA-Alltag einfinden mussten. Auf einem langen Winter-Roadtrip besuchen die Brüder ihre alte Universität in Michigan – den Ort, an dem sie zu Weltklasse-Basketballern wurden. Im Frühjahr führen die Wagners die Orlando Magic überraschend in die Play-offs. Folge 4 "Entscheidungen" erzählt, wie die NBA-Saison der Orlando Magic trotz großartiger Leistungen der Brüder ohne Meistertitel endete. Auch bei den Olympischen Spielen gab es keine Medaille. Doch die Zukunft gehört den Brüdern.

Eine besondere Familiengeschichte

Die gemeinsame Geschichte der Weltmeister-Brüder, Millionäre und Familienmenschen zeigt, wie der Weg in den Spitzensport mit viel Familienunterstützung erfolgreich sein kann: Der vier Jahre jüngere Franz ließ sich vom heute 27-jährigen Bruder Moritz in Berlin zum Basketball inspirieren, löste ihn dann als jüngster Bundesliga-Spieler für Alba Berlin ab und spielte ebenfalls für die University of Michigan in den USA. Beide schafften den Sprung in die NBA und wohnen gemeinsam in einem Haus in Orlando. Und die Eltern Beate Wagner und Axel Schulz haben das auch deshalb so unterstützt, weil sie, wie sie in der Dokuserie sagen, der Sport überzeugt hat, bei dem die Leute "offen und relaxed" seien, "einfach eine andere Stimmung".

Am Frühstückstisch von "Volle Kanne – Service täglich" berichten die Eltern der Wagner-Brüder am Montag, 9. Dezember 2024, ab 9.05 Uhr, wie sie den sportlichen Aufstieg ihrer Söhne erlebt haben. Was die Arbeit an dieser Dokuserie besonders gemacht hat, das berichten die Regisseure Timon Modersohn und Thomas Pletzinger am Dienstag, 10. Dezember 2024, im "ZDF-Morgenmagazin".

Musik und Basketball verbinden: Der Soundtrack zu "The Wagner Brothers"

Den Original-Soundtrack zur Serie “The Wagner Brothers – Zwei Brüder, Ein Traum” schrieben und produzierten Bonaparte & Kid Simius. Die 75 Stücke in vier Episoden, von Hip-Hop und Trap bis zu Indie und Orchesterwerken, verbinden Musik und Basketball in vielfältiger Weise. Für einige Songs arbeiteten Bonaparte & Kid Simius mit Künstlern wie dem New Yorker Rapper MC Workhor$e oder dem deutschen Superstar Marteria zusammen.

