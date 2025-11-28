RTL+

Die RTL+ Streaming Highlights im Dezember

Köln (ots)

RTL+ sorgt auch zum Jahresende für beste Unterhaltung - perfekt für gemütliche Winterabende. Hier die Highlights im Dezember:

Ab 1. Dezember - "Brilliant Minds" (Staffel 1, exklusiv)

US-Drama über Genies, Gefühle und die faszinierende Welt der Neurowissenschaften.

Ab 4. Dezember - "Make Love, Fake Love" (Staffel 4, exklusiv)

Liebe, Lügen und echte Emotionen - das beliebte Reality-Highlight geht weiter.

Ab 4. Dezember - RTL+ Original "Neue Geschichten vom Pumuckl" (Staffel 2, exklusiv)

Der Kult-Kobold ist zurück - neue Abenteuer für Groß und Klein.

Ab 6. Dezember - "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Anfang" (Staffel 4, exklusiv)

Authentische Einblicke in das Leben zwischen Familie, Musik und Neuanfang.

Filme

1. Dezember: "Die Tribute von Panem - The Hunger Games

1. Dezember: "Die Tribute von Panem - Catching Fire"

1. Dezember: "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1"

1. Dezember: "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2"

1. Dezember: "La La Land"

1. Dezember: "Die Bestimmung: Divergent"

1. Dezember: "Die Bestimmung: Insurgent"

1. Dezember: "Die Bestimmung: Allegiant"

1. Dezember: "Beautiful Creatures - Eine unsterbliche Liebe"

1. Dezember: "Mad Max: Fury Road"

1. Dezember: "Die zauberhafte Weihnachtsfee"

1. Dezember: "Meine zauberhaften Weihnachtsschuhe"

2. Dezember: "Ein Prinz zu Weihnachten - Verliebt im Winterwunderland"

3. Dezember: "Drei Wünsche zum Fest - Zurück ins Weihnachtsglück"

4. Dezember: "Seaside Christmas - Ein Seehund zum Fest"

7. Dezember: "Zufälle gibt's - Das große Weihnachtsglück"

8. Dezember: "Furiosa: A Mad Max Saga", exklusiv

8. Dezember: "Konkurrenz für Santa Claus?"

8. Dezember: "Und täglich grüßt das Weihnachtsfest"

10. Dezember: "Der Weihnachtsgipfel"

10. Dezember: "Christmas at the Plaza - Verliebt in New York"

22. Dezember: "They See You", exklusiv

24. Dezember: "Sissi"

24. Dezember: "Sissi - Die junge Kaiserin"

Reality

4. Dezember: "Make Love, Fake Love", Staffel 4, 12 Folgen, exklusiv

Serien

1. Dezember: "Love Sucks", Staffel 1, 8 Folgen

1. Dezember: "Brilliant Minds", Staffel 1, 13 Folgen, exklusiv

4. Dezember: RTL+ Original "Neue Geschichten vom Pumuckl", Staffel 2, 7 Folgen

Dokumentationen

4. Dezember: "Killer Kings - Tyrannen der Weltgeschichte", auch bei GEO

6. Dezember: "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Anfang", Staffel 3, 5 Folgen, exklusiv

10. Dezember: "Verschollen - Die größten Rätsel der Vergangenheit", auch bei GEO

18. Dezember: "Jamies Weihnachts-Meal-Prep", auch bei Living"

22. Dezember: "Einfach gut: Donals Familienrezepte", Deutschlandpremiere, auch bei Living

22. Dezember: "Weihnachten mit Donal - Hausgemacht und köstlich", Deutschlandpremiere, auf bei Living

31. Dezember: "Die Wahrheit über...", auch bei GEO

Sport

3. Dezember: "LIVE: Premier League: FC Arsenal vs. FC Brentford"

6. Dezember: "LIVE: Premier League: Newcastle United vs. FC Burnley"

6. Dezember: "Formel 1: Qualifying Abu Dhabi"

7. Dezember: "NFL LIVE - WEEK 14"

11. Dezember: "UEFA Conference League - Matchday 5"

14. Dezember: "LIVE: Premier League: Crystal Palace vs. Manchester City"

14. Dezember: "NFL LIVE - WEEK 15"

18. Dezember: "UEFA Europa League - Matchday 6 / UEFA Conference League - Matchday 6"

21. Dezember: "LIVE: Premier League: Aston Villa vs. Manchester United"

21. Dezember: "NFL LIVE - WEEK 16"

28. Dezember: "LIVE: OKTAGON 81"

28. Dezember: "NFL LIVE - WEEK 17"

Kids

1. Dezember: "Paddington"

1. Dezember: "Paddington 2"

1. Dezember: "Mia und der weiße Löwe"

1. Dezember: "Der Wolf und die Löwen"

1. Dezember: "Die kleine Hexe"

1. Dezember: "Paw Patrol", Staffel 7+8

1. Dezember: "PAW Patrol: Mighty Pups - Die Super-Hunde"

1. Dezember: "PAW Patrol: Rasend schnelle Rettung"

1. Dezember: "PAW Patrol: Rettung im Anflug"

1. Dezember: "Die Thundermans", Staffel 3+4

1. Dezember: "SpongeBob Schwammkopf"

1. Dezember: "SpongeBob Schwammkopf 3D"

9. Dezember: "Paw Patrol", Staffel 9, 26 Folgen

TV- Highlights in der Preview

1. Dezember: "Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten", am 8.12. auch bei VOX

8. Dezember: "Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition", am 15.12. auch bei VOX

13. Dezember: "Pumuckl - Die Show", am 20.12. auch bei RTL

20. Dezember: "Pumuckl - Die Show", Folge 2, am 27.12. auch bei RTL

Podcasts

4. Dezember: Jede Woche eine exklusive Folge "Family Feelings" free auf allen Plattformen

Weitere Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten:

1. Dezember: "Brilliant Minds", Staffel 1, 13 Folgen, exklusiv

Neurologe Dr. Oliver Wolf (Zachary Quinto) taucht am Bronx General in die geheimnisvolle Welt des menschlichen Gehirns ein. Mit seinem jungen Team löst er außergewöhnliche neurologische Fälle - von rätselhaften Bewusstseinsstörungen bis zu Identitätsverlust. Doch während er die Tiefen des Verstands erforscht, muss er sich auch seinen eigenen seelischen Abgründen stellen.

4. Dezember: RTL+ Original "Neue Geschichten vom Pumuckl", Staffel 2, 7 Folgen

Kleiner Kobold ganz groß! Aktuell begeistert Pumuckl im Kino und jetzt stellt er endlich auch die RTL-Welt wieder auf den Kopf: Ab 4. Dezember starten auf RTL+ sieben brandneue Folgen der Erfolgsserie "Neue Geschichten vom Pumuckl". Zu Weihnachten beschert RTL dem Kobold beste Sendeplätze am 25. und 26. Dezember. Ab 3. Januar 2026 macht der Pumuckl schließlich noch TOGGO unsicher.

4.12.: "Make Love, Fake Love", Staffel 4, 12 Folgen, exklusiv

Diese Single-Frau verdreht Köpfe - und lässt sich selbst nicht mehr verdrehen. Sie ist zurück: stärker, schärfer und selbstbestimmter denn je! In der 4. Staffel von "Make Love, Fake Love" stellt Elena Miras, eine der bekanntesten Reality-Persönlichkeiten Deutschlands, die Männerwelt auf den ultimativen Prüfstand: Wer meint es ernst - und wer spielt nur mit ihrem Herzen? Seit ihrem Durchbruch bei Love Island hat sich die 33-Jährige in zahlreichen Formaten durchgebissen und oft triumphiert - nur in der Liebe blieb der Sieg bislang aus. Doch das soll sich ändern. Zwischen Herzklopfen, Heimlichkeiten und echten Gefühlen begibt sich Elena auf ihre bisher ehrlichste Mission: die Suche nach wahrer Liebe - ohne Fake, aber mit jeder Menge Feuer.

6. Dezember: "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Anfang", Staffel 4, 5 Folgen, exklusiv

In der vierten Staffel zeigen Bushido und Anna-Maria ihr Leben zwischen ihrer Wahlheimat Dubai und Deutschland - mit sieben gemeinsamen Kindern, großen Gefühlen und neuen Träumen. Während Anna-Marias ältester Sohn Montry offen über seine Kindheit und seine Beziehung zu seinem Stiefvater Bushido spricht, wird der Alltag der Familie wieder turbulent: Sieben Kinder, vier davon mitten in der Pubertät, sorgen für echte Höhen und Tiefen. Während der Alltag tobt, starten Bushido und Anna-Maria ein neues Projekt, den Maklerschein. Begleitet von einer intensiven Podcast-Tour und einem besonderen Weihnachtsfest. Und von einer alten Sprachnachricht, die Bushido dazu bringt, über sein Leben nachzudenken - und darüber, was wirklich zählt.

