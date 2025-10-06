RTL+

Eine epische Sage aus alter Zeit - neu erzählt als packendes Serien-Event

Ab 6. November zeigt RTL+ "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche"

Köln (ots)

Ein Krieger zwischen Pflicht und Leidenschaft.

Eine Frau zwischen zwei Männern und zwei Welten.

Ein Reich am Abgrund.

Ab dem 6. November 2025 entfacht RTL+ mit "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" ein Serienereignis, wie es Deutschland noch nicht gesehen hat: Sechs bildgewaltige Folgen über verbotene Liebe, verletzten Stolz, politische Intrigen - und eine Welt, in der alte, magische Wesen und Menschen um die Macht ringen. Inspiriert von der weltbekannten Sage, wird aus Heldenmut tödliche Eifersucht, aus Treue Verrat und aus einer Legende eine neue Wahrheit.

In den Hauptrollen sind Jannis Niewöhner, Gijs Naber, Lilja van der Zwaag, Dominic Marcus Singer, Rosalinde Mynster zu sehen. Weiteren Rollen übernehmen u.a. Jördis Triebel, Jörg Hartmann, Bela Gabor Lenz, Alessandro Schuster, Johanna Kolberg, Emma Preisendanz und Maria Erwolter.

Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL Deutschland: "'Die Nibelungen - Kampf der Königreiche' ist keine klassische Heldensage, sondern ein packendes Epos über Loyalität, Stolz und den schmalen Grat zwischen Liebe und Zerstörung. Visuell atemberaubend, emotional tief und erzählt mit cineastischer Wucht."

Das ist der Inhalt der Serie:

Kriemhild (Lilja van der Zwaag) wächst als Königstochter in einer Welt auf, in der ihr Schicksal längst beschlossen scheint. Doch als der geheimnisvolle Krieger Siegfried von Xanten (Jannis Niewöhner) auftaucht, ändert sich alles. Er ist stark, schön, gefährlich - und bringt nicht nur Kriemhilds Gefühle ins Wanken, sondern gleich das ganze Reich. Zwischen ihnen steht Hagen von Tronje (Gijs Naber), der schweigsame Waffenmeister. Sein Herz schlägt heimlich für Kriemhild, doch aus Pflicht wird Verzicht - und aus Verzicht wird Verrat...

Während draußen Kriege toben, eskaliert am Hof von Burgund ein Spiel aus Intrigen, Eifersucht und Machtkämpfen. König Gunter (Dominic Marcus Singer) will die legendäre Walküre Brunhild (Rosalinde Mynster) zur Frau, doch die Kriegerin liebt ausgerechnet den Mann, der sie einst betrogen hat.

Die Serie ist eine Produktion der Constantin Film in Zusammenarbeit mit RTL+, unter der Regie von Cyrill Boss & Philipp Stennert, die Drehbücher verfassten Cyrill Boss & Philipp Stennert und Doron Wisotzky, basierend auf Wolfgang Hohlbeins Roman "Hagen von Tronje". Die Produzent:innen sind Jan Ehlert, Christoph Müller und Christian Rohde; Filip Hering produziert von tschechischer Seite aus. Als Executive Producer fungieren Martin Moszkowicz und Oliver Berben. Redaktionell verantwortlich seitens RTL sind Thomas Disch und Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland.

Fotos und weitere Informationen gibt es hier in der Pressemappe.

Hier geht es zu den Previews.

Alle sechs Folgen sind ab dem 6. November auf RTL+ abrufbar.

Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell