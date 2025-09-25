RTL+

Die RTL+ Streaming Highlights im Oktober

Köln (ots)

Herbstblues? Fehlanzeige! RTL+ bringt Action und Emotionen in die dunklere Jahreszeit. Das neue RTL+ Original "Euphorie" ist roh, radikal und relevant - ein schonungsloser Blick auf die heutige Jugend. In der sechsten Staffel von "Temptation Island VIP" geraten Promi-Beziehungen erneut an ihre Grenzen, während die "Ninja Warrior Kids Academy" kleine Athleten zu großen Taten antreten lässt. Für magische Momente sorgt die komplette "Harry Potter"-Filmreihe und Nervenkitzel pur bietet "Mocro Maffia". "The Ultimate HYPE" liefert live aus der Oberhausener Rudolf-Weber-Arena und im Stream auf RTL+ ein spektakuläres Event, bei dem Creator, Profisportler und Entertainment aufeinandertreffen.

Die Streaming Highlights im Überblick:

Filme

1. Oktober: "Harry Potter" Filmreihe 1-8

1. Oktober: "The Royal We (AT)"

1. Oktober: "Shazam! Fury of the Gods"

1. Oktober: "Django Unchained"

1. Oktober: "Das Weihnachtsrennen - Im Hundeschlitten zur großen Liebe"

1. Oktober: "Die Zauberhafte Weihnachtsfee"

1. Oktober: "Joyful Mrs. Miracle - Unser wunderbarer Weihnachtsengel"

1. Oktober: "The Christmas Novel - Weihnachten wie es im Buche steht"

1. Oktober: "Believe In Christmas - Eine Liebe im Weihnachtsland"

1. Oktober: "A Tale Of Two Christmases - Ein Weihnachten kommt selten allein"

1. Oktober: "Seaside Christmas - Ein Seehund zum Fest"

1. Oktober: "Santa Tell Me - Wer wird meine Weihnachtsliebe?"

1. Oktober: "Office Christmas Party"

1. Oktober: "Challengers - Rivalen", exklusiv

1. Oktober: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

5. Oktober: "Bad Boys: Ride or Die"

5. Oktober: "Bad Boys"

5. Oktober: "Bad Boys II"

5. Oktober: "Bad Boys For Life"

10. Oktober: "Das perfekte Geheimnis"

10. Oktober: "Fack Ju Göthe 1-3"

10. Oktober: "Dieses bescheuerte Herz"

10. Oktober: "Türkisch für Anfänger"

15. Oktober: "Last Christmas"

15. Oktober: "Tatsächlich...Liebe"

15. Oktober: "Liebe braucht keine Ferien"

20. Oktober: "Godzilla x Kong: The New Empire"

26. Oktober: "After Forever"

Reality

6. Oktober: "Temptation Island VIP", Staffel 6, 13 Folgen + Wiedersehen

8. Oktober: "Der Promihof", Staffel 1, 20 Folgen, ab 15.10. auch bei RTLZWEI

Alle neuen Folgen der RTL+ Realitys gibt es hier im RTL+ Reality TV Guide.

Kids

5. Oktober: "Ninja Warrior Kids Academy", Staffel 1, 10 Folgen, auch bei TOGGO ab 12.10.

6. Oktober: "Unicorn Academy", Staffel 2, 9 Folgen, auch bei TOGGO

24. Oktober: "Super Wings", Staffel 8, auch bei TOGGO

Serien

1. Oktober: "Mocro Maffia", Staffel 5, 8 Folgen, exklusiv

1. Oktober: "Younger", Staffel 1-7

2. Oktober: RTL+ Original "Euphorie", Staffel 1, 8 Folgen

Dokumentation

1. Oktober: "Territory", auch bei GEO

6. Oktober: "Eva Longorias Spanien", Staffel 1, 8 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei RTL Living

9. Oktober: "San Diego - Oase der Tierwelt", auch bei GEOWild, Senderpremiere

9. Oktober: "Notfall im All - Weltraum-Thriller auf der ISS"

15. Oktober: "U-96 - Die wahre Geschichte von 'Das Boot'", auch bei GEO

23. Oktober: "Miss Eichhörnchen", Deutschlandpremiere, auch bei GEOWild

25. Oktober: "New York - Stadt der Verbrechen"

30. Oktober: "Jamie Oliver - So gut schmeckt gesund: Rezepte für ein neues Lebensgefühl", Deutschlandpremiere, auch bei RTL Living

30. Oktober: "Friedhof der Vampire", auch bei GEO

True Crime

28. Oktober: "Orphan Black: Echoes", Staffel 1, 10 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei RTL Crime

Sport

2. Oktober: "UEFA Europa League - Matchday 2 / UEFA Conference League - Matchday 1"

4. Oktober: LIVE: "THE ULTIMATE HYPE"

4. Oktober: "Formel 1: Qualifying Singapur"

4. Oktober: "LIVE: OKTAGON 77"

4. Oktober: "LIVE: Premier League: Manchester United vs. AFC Sunderland"

13. Oktober: "LIVE: UEFA European Qualifier - Nordirland vs. Deutschland"

18. Oktober: "LIVE: OKTAGON 78"

18. Oktober: "Formel 1: Sprintrennen USA"

18. Oktober: "LIVE: Premier League: Nottingham Forest vs. FC Chelsea"

18. Oktober: "2. Bundesliga Live - Topspiel: 9. Spieltag / VfL Bochum - Hertha BSC"

23. Oktober: "UEFA Europa League - Matchday 3 / UEFA Conference League - Matchday 2"

25. Oktober: "Formel 1: Qualifying Mexiko"

Podcast

6. Oktober: "Cosar Kartell", jede Woche eine neue Folge

Weitere Informationen zu ausgewählten Highlight-Formaten:

1.10.: "Harry Potter" Filmreihe 1-8

Hogwarts öffnet wieder seine Tore: Mit elf Jahren erfährt der Waise Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er magische Kräfte besitzt und die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei besuchen wird. Fortan meistert er mit seinen besten Freunden Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) magische Abenteuer. Die mehrfach oscarnominierten Filme sind eine der erfolgreichsten Kinoreihen aller Zeiten und erzählen eine Geschichte über Freundschaft, Liebe und Toleranz, die nicht nur treue Harry-Potter-Fans begeistert, sondern auch Neulinge, die erstmals in die zauberhafte Welt von Hogwarts eintauchen.

1.10.: "Mocro Maffia", Staffel 5, 8 Folgen, exklusiv

Mocro Maffia zeigt die gefährliche Welt der organisierten Kriminalität, in der Freundschaft, Vertrauen und Loyalität keinen Platz mehr haben. In Staffel 5 will Pope nach Romanos Tod ins Ausland fliehen und die Geschäfte an Schwester Samira übergeben. Doch Tattas Kokain-Diebstahl und Taxis drohende Aussage als Kronzeuge bringen alles ins Wanken. Pope muss entscheiden: Rettung durch Potlood - oder endgültige Abrechnung?

2.10.: RTL+ Original "Euphorie", Staffel 1, 8 Folgen

Die neue RTL+ Serie zeigt die verletzliche, düstere Seite des Erwachsenwerdens und wirft einen expliziten Blick in die Seele einer jungen, orientierungslosen Generation - anhand der Dreiecksbeziehung rund um Mila, Ali und Jannis. Ikonisch und groß, gleichzeitig auch rau und zärtlich. Das junge Team von Zeitsprung Pictures hat bei der Adaption des israelischen Originals für die deutsche, in Gelsenkirchen verortete Version, viele eigene Figuren und Storylines entwickelt.

4.10.: LIVE: "THE ULTIMATE HYPE"

Schweiß statt Filter, Kampfgeist statt Klicks: Am 4. Oktober entfesselt "The Ultimate HYPE" live in der Oberhausener Rudolf-Weber-Arena und im Live-Stream auf RTL+ ein spektakuläres Kampf-Event, bei dem Creator, Profisportler und Live-Entertainment aufeinandertreffen. "The Ultimate HYPE" bringt Sport, Show und Entertainment auf eine Bühne mit packenden Duellen in Boxen, MMA, Kickboxen, Wrestling, Slap Fighting und Bare-Knuckle.

5.10.: "Ninja Warrior Kids Academy", Staffel 1, 10 Folgen, auch bei TOGGO ab 12.10.

Sie hangeln, springen und klettern wie die Großen: In der neuen, zehnteiligen Reality-Doku Ninja Warrior Germany Kids Academy" zeigen zwölf sportliche Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren, was in ihnen steckt. Am Blackfoot Beach in Köln treten sie in einem intensiven Trainingscamp gegeneinander an und wachsen dabei über sich hinaus, gecoacht von den prominenten Ninja-Stars Melanie Schmidt, Ada Theilken, Lukas Homann und Moritz Hans.

6.10.: "Temptation Island VIP", Staffel 6, 13 Folgen

Vier Promi-Paare stellen sich erneut dem ultimativen Treuetest - und erstmals führt Janin Ullmann durch die 6. Staffel. Mit ihrer Empathie, Klarheit und Erfahrung bringt sie frischen Wind ins Format und begleitet die Paare durch intensive Gefühle, neue Versuchungen und emotionale Herausforderungen. Getrennt voneinander müssen die Paare beweisen, ob ihre Liebe stark genug ist, um allen Verlockungen standzuhalten. Mit dabei sind: Vanessa & Aleks ("Temptation Island VIP"), Chiara & Wladi ("Ex on the Beach"), Melissa & Marwin ("Are you the One?") sowie Brenda und Laurenz ("Too Hot To Handle"). Zum Start der 6. Staffel gibt es außerdem die offizielle Playlist zum Format, verfügbar bei allen großen Musik-Streaming-Plattformen. Sie erscheint in Zusammenarbeit mit Universal Music Germany.

6.10.: Podcast "Cosar Kartell", jede Woche eine neue Folge

In "Cosar Kartell" stellt Comedian und Kriminalitäter Özcan Cosar die krassesten wirtschaftlichen Verbrechen der Geschichte vor. Finanzbetrug in Milliardenhöhe, Kryptomaschen, Korruption... Es wird richtig kriminell! Der Podcast erscheint jeden Montag auf RTL+ und überall, wo es Podcasts gibt. Und das ganz legal und kostenlos und ohne Geld - versprochen!

