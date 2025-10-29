RTL+

Die RTL+ Streaming Highlights im November

Köln (ots)

Die Tage werden kürzer, die Couch gemütlicher - und RTL+ liefert die perfekten Streaming-Highlights für den November! Mit dem epischen Serienevent "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche" entfacht RTL+ ein bildgewaltiges Fantasy-Spektakel über Liebe, Verrat und Machtkämpfe in einer mythischen Welt. Von Action mit allen vier "Ocean's"-Filmen und den "Kingsman"-Hits, über starke Gefühle mit "Nur noch ein einziges Mal" und "Der Gesang der Flusskrebse" sowie Serienpower mit "Hacks" Staffel 4, sind die Streaming-Abende garantiert. Dazu gibt's frische Reality-Power mit der sechsten Staffel von "Bachelor in Paradise", spannende Dokus, True Crime und festliche Filmhits für eine besinnliche Vorweihnachtszeit mit der ganzen Familie.

Die Streaming Highlights im Überblick:

Filme

1. November: "Oceans Eleven"

1. November: "Oceans 8"

1. November: "Oceans 12"

1. November: "Oceans 13"

1. November: "Kingsman: The Secret Service"

1. November: "Kingsman: The Golden Circle"

1. November: "Charlie und die Schokoladenfabrik"

1. November: "Der Polarexpress"

17. November: "Nur noch ein einziges Mal", exklusiv

20. November: "Der Gesang der Flusskrebse"

20. November: "Ein Fest fürs Leben", exklusiv

Reality

4. November: RTL+ Original "Bachelor in Paradise", Staffel 6, 11 Folgen

Alle neuen Folgen der RTL+ Realitys gibt es hier im RTL+ Reality TV Guide.

Serien

1. November: "Hacks", Staffel 4

6. November: "Die Nibelungen - Kampf der Königreiche", 6 Folgen, exklusiv

Dokumentationen

1. November: "Mistress Dispeller", auch bei GEO

6. November: "Wilde Slowakei mit Nigel Marven", auch bei GEO Wild

7. November: "Raubtiere - Die geborenen Jäger", 4 Episoden, auch bei GEO

13. November: "Rätsel des Universums", auch bei GEO

17. November: "Mein Name ist Patrice", auch bei GEO

20. November: "Neuenglands Naturwunder", auch bei GEO Wild

27. November: "ELENA FUCKING MIRAS: Mutter, Reality-Star, Single", noch nicht fix

29. November: "Global Warning", auch bei GEO

True Crime

19. November: "TikTok: Wenn Influencer töten", Staffel 2, 3 Folgen, Deutschlandpremiere, auch bei RTL Crime

Sport

1. November: "LIVE: Oktagon 79"

2. November: "LIVE: Kings Cup Europe Germany - Matchday 4"

2. November: "LIVE: Premier League: West Ham United vs. Newcastle United"

2. November: "NFL LIVE - WEEK 9"

6. November: "UEFA Europa League - Matchday 4 / UEFA Conference League - Matchday 3"

8. November: "LIVE: Premier League: FC Arsenal vs. AFC Sunderland"

8. November: "2. Bundesliga Live - Topspiel: 12. Spieltag / 1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC Berlin"

8. November: "Formel 1: Sprintrennen Brasilien"

9. November: "NFL LIVE: Berlin Game: Atlanta Falcons vs. Indianapolis Colts"

9. November: "NFL LIVE: WEEK 10"

14. November: "LIVE: UEFA European Qualifier - Luxemburg vs. Deutschland"

15. November: "LIVE: Kings Cup Europe Germany - Final Four"

16. November: "NFL LIVE - Madrid Game: Washington Commanders vs. Miami Dolphins"

16. November: "NFL LIVE - WEEK 11"

22. November: "LIVE: Premier League: Newcastle United vs. Manchester City"

22. November: "2. Bundesliga Live - Topspiel: 13. Spieltag / SV Darmstadt 98 - SpVgg Greuther Fürth"

22. November: "Formel 1: Qualifying Las Vegas"

22. November: "LIVE: OKTAGON 80"

23. November: "Formel 1: Rennen Las Vegas"

23. November: "NFL LIVE: WEEK 12"

27. November: "UEFA Europa League - Matchday 5 / UEFA Conference League - Matchday 4"

29. November: "Formel 1: Sprintrennen Katar"

29. November: "2. Bundesliga Live - Topspiel: 14. Spieltag / 1. FC Magdeburg - 1. FC Nürnberg"

30. November: "NFL LIVE - WEEK 13"

30. November: "LIVE: Premier League: Crystal Palace vs. Manchester United"

Kids

1. November: "Eine zauberhafte Nanny"

1. November: "Eine zauberhafte Nanny - Knall auf Fall in ein neues Abenteuer"

1. November: "Madagascar"

1. November: "Madagascar 2"

1. November: "Madagascar 3: Flucht durch Europa"

1. November: "Pets"

1. November: "Pets 2"

5. November: "Christmas Babysitter - Dad auf Probe"

5. November: "Verliebt unterm Weihnachtsbaum"

6. November: "Santa Bootcamp - Training für ein perfektes Fest"

7. November: "Christmas Town - 14 märchenhafte Weihnachtstage"

7. November: "The Royal Nanny - Eine königliche Weihnachtsmission"

8. November: "Die Familie Claus"

8. November: "Weihnachten im Starlight Café"

10. November: "Santa Tell Me - Wer wird meine Weihnachtsliebe?"

11. November: "Ein Weihnachtsprint in Queens"

11. November: "Verliebt, verlobt, verweihnachtet"

13. November: "Die Bedeutung von Weihnachten"

13. November: "Weihnachts-Einsatz in 4 Wänden"

14. November: "Operation Nussknacker - Der vertauschte Weihnachtskoffer"

15. November: "Die Familie Claus 2"

15. November: "Mr. Magoriums Wunderladen"

17. November: "Christmas Shopping in London - Liebe ist mehr als ein Geschenk"

17. November: "Meine Weihnachtsprinzessin - Die Liebe meines Lebens"

18. November: "The Christmas Novel - Weihnachten, wie es im Buche steht"

18. November: "Traummann fürs Weihnachtsfest gesucht"

19. November: "Viel Lärm um Weihnachten"

20. November: "Nächster Halt: Weihnachten"

20. November: "Christmas Cake - Mit Liebe gebacken"

21. November: "Drei Weihnachtsmänner und ein Baby"

21. November: "Schicksalhafte Weihnachten"

23. November: "Der Weihnachtswunsch des Jahres"

24. November: "Das Weihnachtswunder von Biltmore"

24. November: "Verliebt unterm Weihnachtsbaum"

25. November: "Designing Christmas - Renovierung mit Herzlopfen"

26. November: "Verliebt in meinen Weihnachtsschwarm"

27. November: "Weihnachten auf der Alpakafarm"

28. November: "The Christmas Retreat - Eine festliche Auszeit"

29. November: "Ein Junge Namens Weihnacht"

29. November: "Joy for Christmas - Viel Gutes zu Weihnachten"

30. November: "Christmas Shopping in London - Liebe ist mehr als ein Geschenk"

30. November: "Jingle Bell Princess - Eine Prinzessin zu Weihnachten"

TV-Highlights in der Preview

1. November: "Martin Rütters Tierheimhelden", Staffel 3, 6 Folgen, ab 8.11. auch bei VOX

8. November: "Die Unzerquizbaren", 2 Folgen, wöchentlich, am 15.11. Auch bei RTL

Live-Stream

20. November: Knossi 24 Stunden live für den RTL-Spendenmarathon

Podcasts

6. November: Spezialfolge "Dicker und Dööfer", mit Selfiesandra und Laserluca

13. November: Spezialfolge "Dicker und Dööfer", mit Selfiesandra und Laserluca

20. November: Spezialfolge "Dicker und Dööfer", mit Selfiesandra und Laserluca

27. November: Spezialfolge "Dicker und Dööfer", mit Selfiesandra und Laserluca

-> die regulären Folgen "Dick & Doof " erscheinen jeden Mittwoch

Weitere Informationen zu ausgewählten Highlight-Formaten:

1. November: "Hacks", Staffel 4

Deborah (Jean Smart) und Ava (Hannah Einbinder) realisieren endlich ihren gemeinsamen Traum einer eigenen Late-Night-Show, doch ihr beruflicher Erfolg stellt ihre persönliche Beziehung erneut auf die Probe. Durch einen Vertrauensbruch geraten die beiden in einen Machtkampf, während der Alltag im Showgeschäft neue Hürden bereithält.

Die 4. Staffel gewann den Emmy als beste Comedy-Serie, Jean Smart gewann zum 4. Mal in Folge den Emmy als beste Hauptdarstellerin.

4. November: RTL+ Original "Bachelor in Paradise", Staffel 6, 11 Folgen

Auch in diesem Jahr machen sich wieder flirtwillige Singles auf den Weg ins Paradies nach Thailand. Einige ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Teilnehmer:innen bekommen in traumhafter Umgebung eine neue Chance auf die große Liebe. Ab Dienstag, 4. November, startet RTL+ mit einer Doppelfolge in die neue Staffel von "Bachelor in Paradise", danach folgt wöchentlich eine Einzelfolge.

Mehr Infos gibt es hier.

17. November: "Nur noch ein einziges Mal", exklusiv

Lily Bloom kehrt nach dem Tod ihres Vaters in ihre Heimatstadt zurück und zieht bald nach Boston, wo sie ihren Traum vom eigenen Blumenladen verwirklichen möchte. Dort lernt sie den charismatischen Neurochirurgen Ryle Kincaid kennen - es funkt sofort. Doch als ihre erste große Liebe Atlas Corrigan plötzlich wieder auftaucht und unter der Oberfläche dunkle Erinnerungen an Lilys Vergangenheit lauern, wird ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt und Lily muss entscheiden, welchen Weg sie für sich wählen will.

20. November: Knossi 24 Stunden live für den RTL-Spendenmarathon

Am 20. November geht's rund: Streamer und Entertainer Knossi startet im Rahmen des 30. RTL-Spendenmarathon einen spektakulären 24-Stunden-Livestream direkt aus dem RTL-Sender mit starker digitaler Unterstützung! Für den guten Zweck überrascht, lacht und kämpft Knossi sich durch den Tag - er trifft dabei auf bekannte RTL-Gesichter wie Jan Köppen, Sally von "Sallys Welt" oder Paul Jahnke und The BossHoss, unterstützt die Teams der legendären 24 Std. Challenge von Joey Kelly, schaut bei der ersten RTL-Minecraft LAN-Party vorbei und darf echtes Racing-Feeling bei Europas reichweitenstärksten SimRacing-Event schnuppern. Die Community kann sich auf exklusive Behind-the-Scenes-Einblicke, Gaming-Action und verrückte Challenges mit jeder Menge Herz freuen. Der Stream läuft live & kostenlos bei RTL+ und parallel auf Knossis Twitch-Kanal. Die gesamtem Streaming-Erlöse kommen den Hilfsprojekten des RTL-Spendenmarathons zugute.

