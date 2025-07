Braun

Der neue Braun Series 9 Pro+: Qualität. Made in Germany

Braun's bester Rasierer für perfekte Gründlichkeit und höchsten Hautkomfort

Schwalbach am Taunus (ots)

Braun hebt mit dem neuen Series 9 Pro+ seinen bislang besten Rasierer auf ein neues Level. Das Flaggschiff vereint höchste Ansprüche an Präzision, Leistung und Hautkomfort - entwickelt und gefertigt in Deutschland. Die Kombination aus modernster Technik, traditioneller deutscher Ingenieurskunst und unverkennbarer "Made in Germany"-Qualität spiegelt sich besonders in der größten Scherkopfinnovation seit 2014 wider. Die beste Schutz- und Rasierfolientechnologie von Braun arbeitet mit fünf speziell entwickelten Rasiererelementen zusammen, um perfekte Gründlichkeit und höchsten Hautkomfort zu gewährleisten.

Maximale Effizienz. Sanft bei jedem Zug.

Der Series 9 Pro+ ist der beste Rasierer, den Braun jemals entwickelt hat. Die ultradünnen Präzisionsklingen, ausgestattet mit 45% stärkeren Stabilisatoren, sorgen für außergewöhnliche Stabilität und eine deutlich gesteigerte Schneideffizienz. Die weiterentwickelte Pro-SensoAdapt-Technologie analysiert den Bart bis zu 300-mal pro Sekunde und passt die Leistung präzise an jede Bartdichte an, selbst bei dichtestem und widerspenstigem Haar. So wird die Rasur zu einem schnellen, effizienten und gleichzeitig besonders sanften Erlebnis. Sie führt mit weniger Zügen zu einem gründlichen Ergebnis, selbst bei empfindlicher Haut.

Qualität. Made in Germany. Ein Versprechen für Qualität und Langlebigkeit.

Braun steht seit über 100 Jahren weltweit für herausragende Präzision und Qualität. Die gesamte Entwicklung findet in Kronberg im Taunus statt, während die Produktion in Walldürn im Odenwald erfolgt. Diogo Oliveira, Prozessingenieur im Braun-Werk Walldürn betont: "Um die Qualität unserer Produkte zu garantieren, kontrollieren wir 100% unserer Rasierer. Das heißt, jeder einzelne Rasierer wird auf verschiedene Parameter kontrolliert. Aufgrund dieser Tests können wir guten Gewissens 5 Jahre Garantie geben. Das ist ein Qualitätsversprechen. Nicht nur für die Kunden, auch für unsere Mitarbeiter. Und das ist für mich Qualität. Made in Germany." Das Versprechen wird hier nicht nur eingelöst, sondern in jeder Hinsicht gelebt.

Perfekte Symbiose aus Technik, Tradition und Design.

"Gutes Design ist langlebig", so das berühmte Prinzip von Dieter Rams, dem renommierten deutschen Industriedesigner, der über Jahrzehnte hinweg das Braun-Design geprägt hat. Braun verkörpert deutsche Präzision und Design in ihrer reinsten Form, denn hier gehen Innovation, Tradition und Verantwortung Hand in Hand. Ein Beispiel dafür ist das neue Performance Assistant LED-Display des Series 9 Pro+, das die Bedienung intuitiv erleichtert und jederzeit einen klaren Überblick über wichtige Funktionen bietet. Das 6-in-1 SmartCare Center reinigt, trocknet, lädt und pflegt den neuen Series 9 Pro+ - bequem, gründlich und ganz automatisch. Dabei reinigt der Scherkopf-Reiniger den Rasierer bis zu zehnmal effektiver als Wasser. Braun empfiehlt, den Rasierer-Scherkopf alle 18 Monate zu wechseln für 100% Rasurleistung. So steht der Series 9 Pro+ für einen Rasierer, der sich jeden Tag wie neu anfühlt und eine Rasur, die höchsten Anforderungen an Technik, Komfort und Langlebigkeit entspricht.

