Skoda Auto Deutschland GmbH

‚Auto Trophy Elektro 2025‘: doppelter Erfolg für Škoda

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weiterstadt (ots)

› Der Škoda Elroq ist bei seiner Premiere Importsieger in der Kategorie ‚Die besten Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘

› Das elektrische Kompakt-SUV setzt sich gegen 22 Konkurrenten durch und folgt auf den Škoda Enyaq

› Škoda wird erstmals als ‚Die nachhaltigste Marke‘ bei den Importeuren ausgezeichnet

Škoda feiert bei der dritten Auflage der ‚Auto Trophy Elektro‘ einen doppelten Erfolg. Der neue Škoda Elroq wurde als bestes Importfahrzeug in der Kategorie ‚Die besten Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘ ausgezeichnet und tritt damit die Nachfolge des Škoda Enyaq an, der in den beiden Vorjahren an der Spitze stand. Zudem erhält Škoda bei dieser Leserwahl des Fachmagazins Auto Zeitung erstmals die Auszeichnung ‚Die nachhaltigste Marke‘ im Importbereich.

Die 2023 erstmals von der Auto Zeitung ausgeschriebene Elektro Trophy konzentriert sich ausschließlich auf Elektrofahrzeuge. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Leserwahl konnten in fünf Kategorien für ihren Favoriten und zusätzlich für die nachhaltigste Marke abstimmen. Daraus wurden jeweils die Sieger bei allen Modellen und Marken sowie die Importsieger ermittelt. Im Befragungszeitraum vom 12. März bis 7. Mai 2025 hatten sich insgesamt 6.961 Personen per Post oder digital beteiligt, mehr als doppelt so viele wie im vorigen Jahr.

Nachdem 2023 und 2024 jeweils der Škoda Enyaq Importsieger in der Kategorie ‚Die besten Elektro-SUV bis 50.000 Euro‘ war, holt in diesem Jahr auf Anhieb der neue Škoda Elroq die Trophäe für die tschechische Traditionsmarke. Das elektrische Kompakt-SUV setzt sich bei seiner ersten Teilnahme mit 21,1 Prozent der Stimmen gegen 22 weitere Importfahrzeuge durch. Die Auto Trophy Elektro für ‚Die nachhaltigste Marke‘ sicherte sich Škoda bei den Importeuren mit 12,8 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Die Ergebnisse der Leserwahl veröffentlicht die Auto Zeitung in der Ausgabe 13/2025 vom 4. Juni. Zur Wahl standen insgesamt 98 Fahrzeuge von 48 Marken, davon 40 Importmarken. In jeder Kategorie war lediglich ein Fahrzeug pro Hersteller zugelassen.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell