Škoda feiert Europäischen Monat der Vielfalt und veröffentlicht seinen jährlichen Diversitätsbericht

Mladá Boleslav (ots)

› Unter dem diesjährigen Motto ‚Your bubble is one of many. Get to know others‘ ermutigt der Monat der Vielfalt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Škoda, neue Perspektiven zu entdecken

› Präsentationen, Workshops und offene Dialoge unterstreichen das Engagement des Unternehmens für eine auf Respekt, Integration und Chancengleichheit beruhende Arbeitsplatzkultur

› Gleichstellung und Menschenrechte sind integrale Bestandteile der Next Level Škoda Strategy

› Der im Mai veröffentlichte Diversity Report 2024 beschreibt die vielfältigen Initiativen und Fortschritte von Škoda

Zum fünften Mal in Folge hat Škoda am Europäischen Monat der Vielfalt teilgenommen. Diese Initiative der EU-Kommission soll den Wert und die Bedeutung von Vielfalt, Integration und Chancengleichheit sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Gesellschaft insgesamt hervorheben. Die diesjährigen Aktivitäten drehten sich um das Thema ‚Deine Bubble ist eine von vielen. Lerne andere kennen‘. Sie ermutigten Menschen, über ihr gewohntes Umfeld hinauszublicken und neue Perspektiven zu entdecken, welche die Grundlage für mehr Empathie, Respekt und menschliche Verbundenheit bilden. Die Feierlichkeiten begannen mit der Premiere des Elroq Respectline – eines markanten Konzeptfahrzeugs, in dem das Engagement von Škoda für Vielfalt und Integration optisch zum Ausdruck kommt. Den ganzen Mai hindurch nahmen Mitarbeiter an Podiumsdiskussionen, Online-Veranstaltungen und einer Reihe von Aktivitäten teil, die sich an der Unternehmensmission ‚Škoda Auto – Ein Platz für alle‘ orientierten. Diese baut auf den Grundwerten Menschlichkeit, Respekt und Offenheit auf. Škoda hat außerdem seinen neuesten Jahresbericht zur Diversität veröffentlicht, in dem die wichtigsten Meilensteine und Fortschritte im Bereich Vielfalt und Integration im vergangenen Jahr beschrieben werden.

Škoda beging den Europäischen Monat der Vielfalt mit einer Reihe von Veranstaltungen rund um das Thema ‚Deine Bubble ist eine von vielen. Lerne andere kennen‘. Zu Beginn des Monats präsentierte das Unternehmen den Elroq Respectline mit einem unverwechselbaren Exterieur- und Interieurdesign. Als zweites Modell seiner Art symbolisiert er die Kernwerte von Škoda: Menschlichkeit, Respekt, Offenheit und das starke Engagement für Vielfalt und Integration. Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, das Fahrzeug während des Diversitätstages am 13. Mai an der Unternehmenszentrale, dem Laurin & Klement Kampus, aus der Nähe zu betrachten.

Das Programm dieses Tages umfasste auch eine Ausstellung, in der Geschichten und Initiativen zu den Bemühungen von Škoda um Vielfalt und Integration vorgestellt wurden. Die Mitarbeiter konnten sich auch an Themenständen der Mitarbeitergruppen des Unternehmens – Škoda Proud, Internationals@Škoda und Women@Work informieren. Die Škoda Academy bot an einem weiteren Stand über die interne Degreed-Plattform Schulungen zum Thema Inklusion an. Auf der Veranstaltung gab es zudem freundschaftliche Wettbewerbe und den Start der HandBike Challenge, einer langfristigen Initiative organisiert in Partnerschaft mit der Wohltätigkeitsorganisation ‚Cesta za snem‘, die Menschen mit Behinderungen unterstützt. Škoda ist der Hauptpartner dieser Organisation.

Den ganzen Mai über gab es weitere Aktivitäten wie eine Reihe von Interviews, Podiumsdiskussionen, Online-Veranstaltungen und freundschaftliche Wettbewerbe zu einer breiten Palette von Themen. Diese reichten von der Sensibilisierung für Neurodiversität und Ängste bei jungen Menschen bis hin zu integrativer Sprache, generationenübergreifender Zusammenarbeit und inspirierenden Gesprächen mit Frauen aus dem gesamten Unternehmen. Zu den Höhepunkten gehörte auch das Sportfest Fun&Run, das dazu diente, informelle Kontakte und Teamgeist außerhalb des Arbeitsplatzes zu fördern.

Gerechtigkeit, Vielfalt, Menschenrechte: das langfristige Engagement von Škoda

In enger Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft KOVO setzt sich Škoda seit langem für die Entwicklung und Umsetzung einer Unternehmenskultur und von Arbeitsbedingungen ein, die unterschiedliche individuelle Bedürfnisse und Erwartungen der Belegschaft berücksichtigen. Diversität ist in der Next Level Škoda Strategy verankert, die messbare Ziele als Teil der langfristigen Vision des Unternehmens setzt.

Diese Bemühungen zeigen bereits greifbare Ergebnisse. Im Jahr 2024 hat Škoda mit 20,4 Prozent seine Zielsetzung für den Frauenanteil im Management übertroffen. Das Unternehmen betreibt auch Programme für geschützte Arbeitsplätze zur Unterstützung von Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen, an denen im vergangenen Jahr 530 Personen teilnahmen. Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI – diversity, equity, inclusion) sind vollständig im umfassenderen ESG-Rahmenwerk für Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, Social and Governance) von Škoda Auto integriert. In einer kürzlich durchgeführten unabhängigen ESG-Bewertung erhielt das Unternehmen eine überdurchschnittliche Punktzahl von 94 Prozent im Bereich DEI.

Ausführliche Informationen finden Sie in der neuesten Ausgabe des Škoda Diversity Report, die im Mai vom Hersteller Škoda Auto auf dessen internationaler Homepage veröffentlicht wurde.

Škoda demonstriert sein kontinuierliches Engagement für Offenheit, Akzeptanz und ein respektvolles Miteinander auch durch Partnerschaften mit Organisationen, die Vielfalt und Integration in vielen Bereichen der Gesellschaft fördern. Dazu gehören unter anderem das Prague Pride Festival, das Pride Business Forum, Czechitas und Business for Society.

