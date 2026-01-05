PRESSEPORTAL Presseportal Logo

RTL+ knackt die Grenze von 7 Millionen Abos
Ein Meilenstein für den deutschen Streaming-Marktführer

Köln (ots)

RTL+ jubelt zum Jahresauftakt: Der Streamingdienst von RTL Deutschland hat zum Jahreswechsel die Marke von 7 Millionen zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten überschritten und baut damit seine Position als größter nationaler Dienst im deutschen Streamingmarkt aus. Mit Highlights wie "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare", "Euphorie", "Neue Geschichten vom Pumuckl" oder den "NFL"-Übertragungen, einer klaren, lokalen Produktstrategie sowie der Markenkampagne "Mach dein Plus an" setzt RTL+ im Streamingmarkt Maßstäbe und begeisterte 2025 durchschnittlich mehr als 10 Millionen monatliche Nutzerinnen und Nutzer*. Damit ist und bleibt RTL+ der am schnellsten wachsende Streamingdienst in Deutschland und streamt in einer Liga mit den internationalen Wettbewerbern.

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland:

"Dieser Meilenstein von 7 Millionen zahlenden Kunden unterstreicht, wie viel Kraft in unseren Inhalten, unserem Angebot und unseren Teams steckt. RTL+ ist schon heute einer der größten Streamingdienste in Deutschland und wir wollen noch mehr. Die Zahlen zeigen, dass wir mit unserem Angebot die Menschen in Deutschland jeden Tag begeistern. Diesen Weg werden wir im Wettbewerb mit den globalen Streamingdiensten mit aller Konsequenz fortsetzen, unsere Strukturen weiter anpassen und RTL+ 2026 ausbauen. Mit starken Inhalten in allen Genres, Investitionen in neue Technologien und einzigartigen Partnerschaften. Damit halten wir RTL+ weiter auf Kurs, 2026 erstmals profitabel zu sein."

*kumulierte Nettoreichweite von 10,24 Millionen Menschen im Monat.

Neuigkeiten und Informationen im RTL Media Hub

Im Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.

Pressekontakt:

Janine Stein | Leitung Kommunikation RTL+ Business / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74410 | janine.stein2@rtl.de

Original-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuell

