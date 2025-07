Research Industrial Systems Engineering (RISE) GmbH

RISE erhält Zulassungen für die nächste ePA Ausbaustufe (ePA 3.0.5)

Mit der Zulassung der ePA 3.0.5 stehen gesetzlich und privat Versicherten neue Funktionen in der elektronischen Patientenakte zur Verfügung

Mit der Zulassung der ePA 3.0.5 erweitert der Technologiehersteller RISE die elektronische Patientenakte um wichtige Funktionen, die den digitalen Alltag im Gesundheitswesen spürbar erleichtern. Gemeinsam mit dem Partner BITMARCK stellt RISE die neue Version der ePA fristgerecht zum 15. Juli 2025 für mehr als 25 Millionen gesetzliche Versicherte bereit. Auch Versicherte privater Krankenversicherungen profitieren von den Neuerungen.

Versicherte können sich in der neuen Version über noch mehr Benutzerfreundlichkeit und Datenschutz erfreuen – neben der inhaltlichen Verbesserung der Medikationsliste, ist es nun auch möglich, den Zugriff darauf genau zu steuern. Krankenversicherungen erhalten über die Patientenakte nun die Möglichkeit, Versicherte über Gesundheitsrisiken zu informieren. Für mehr Überblick zu zentralen Details eines Patienten vor allem in Notfallsituationen bzw. in der Anamnese, steht in der neuen Version die elektronische Patientenkurzakte bereit. Sie gibt einen konzentrierten Überblick über zentrale Angaben wie Notfalldaten und persönliche Erklärungen.

Auch das E-Rezept-Modul von RISE wurde erweitert: Digitale Gesundheitsanwendungen können ab sofort über elektronische Rezepte verordnet werden. Privatversicherte haben mit der RISE-Lösung künftig die Möglichkeit, eine digitale Apothekenrechnung direkt nach Ausgabe eines Medikaments zu erhalten, um diese bei ihrer privaten Versicherung auf komplett elektronischem Weg einzureichen. Die strukturierten Daten des Rechnungsformates erleichtern und beschleunigen die Abrechnungsprozesse der PKV.

Dr. Christian Schanes, Mitglied der Geschäftsführung betont: „Mit der „ePA für alle“ haben wir die Basis für eine Datendrehscheibe im Gesundheitswesen geschaffen. Auf Basis dieser sicheren Plattform werden laufend zusätzliche Anwendungen etabliert und kontinuierlich weiterentwickelt. Die TI-Plattform ist ein wichtiger Baustein für die digitale Souveränität im deutschen Gesundheitswesen.“

Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):

Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien aus Europa für Europa und die gesamte digitale Welt kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Knowhow verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.

Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE (Highspeed)Konnektors und TI-Gateways, den Aufbau von über 22 Millionen hochsicherer Patientenakten (ePA) für mehr als 80 gesetzliche und private Versicherungen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie zahlreiche weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und viele Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Neben den ePA-Lieferungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen stattet RISE eine wachsende Zahl an PKV Kunden mit der ePA Technologie und einer zukunftssicheren GesundheitsID aus.

Als globales Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech, Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon oder digitalen ID.

RISE beliefert Geschäftspartner als Technologiehersteller oder Integrator und überlässt Breiten-kommuni­kation in der Regel seinen Kunden und Partnern. Detailinformationen zu Sach-, Projekt-, Technologie- und Forschungs-Themen bitte per Mail richten an: presse@rise-world.com. Die RISE Gruppe ist in Deutschland mit 4 Unternehmen im Umfeld der substanziellen Digitalisierung tätig.

