Starkes Wachstum: CHG-MERIDIAN generiert 2,83 Mrd. Euro Neugeschäft im Geschäftsjahr 2024

Neugeschäftsvolumen wuchs 2024 um 16 Prozent auf 2,83 Milliarden Euro

Mehr als 60 Prozent des Geschäfts generiert die CHG-MERIDIAN-Gruppe außerhalb von Deutschland

Globale wirtschaftliche Entwicklungen treiben die weltweite Nachfrage nach IT-Nutzungsmodellen und Circular-Tech-Expertise weiter an

Die CHG-MERIDIAN-Gruppe, Technologiemanager und Tech-Finanzierungsspezialist, verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 ein starkes Wachstum beim Neugeschäftsvolumen und dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (operativer Gewinn vor Steuern). Alle Technologiebereiche und Regionen trugen zum Erfolg bei, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach Circular-Tech-Lösungen. Denn weltweit setzen Unternehmen verstärkt auf wirtschaftlich effiziente und nachhaltige IT-Nutzungsmodelle, um flexibel auf digitale Transformation und dynamische Geschäftsanforderungen zu reagieren.

Im Geschäftsjahr 2024 erreichte CHG-MERIDIAN ein Neugeschäftsvolumen von 2,83 Milliarden Euro, was einem Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht (2023: 2,45 Mrd. Euro). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (operativer Gewinn vor Steuern) stieg auf 175 Millionen Euro. Das ist ein Zuwachs von 7 Prozent, allerdings durch negative Währungseffekte beeinflusst. Zum Vergleich: Bei konstanten Währungskursen hätte das Plus bei 33 Prozent gegenüber dem Vorjahr gelegen. Gleichzeitig baute das Unternehmen sein verwaltetes Technologieportfolio mit Assets in den Bereichen IT, Healthcare und Industrie auf einen Gegenwert von 11,73 Milliarden Euro aus - ein Anstieg von 17 Prozent auf Basis der ursprünglichen Anschaffungswerte im Vergleich zum Vorjahr (2023: 10,01 Mrd. Euro).

Technologie-Lösungen als Erfolgsfaktoren für Unternehmen

"Mit diesen Ergebnissen blicken wir auf das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr unserer mehr als 45-jährigen Unternehmensgeschichte", kommentiert Dr. Mathias Wagner, CEO von CHG-MERIDIAN, die Bilanz. "Die Bedeutung von Technologie für das Geschäft unserer Kunden nimmt weltweit weiter zu. Denn Investitionen in Technologieprojekte, wie eine digitale Infrastruktur mit leistungsfähiger IT-Hardware, sind für Unternehmen und Institutionen alternativlos geworden - insbesondere, um Innovationen in Bereichen wie Künstliche Intelligenz voranzutreiben und sich im digitalen Zeitalter erfolgreich zu behaupten." Gleichzeitig müssen Unternehmen angesichts globaler wirtschaftlicher Krisen und Herausforderungen stärker als zuvor auf ein striktes Cash-, Kosten- und Liquiditätsmanagement achten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Rund 1 Million IT-Geräte im 2. Lebenszyklus dank Circular Tech

In dieser Entwicklung liegen große Chancen für CHG-MERIDIAN: "Moderne Nutzungsmodelle nach dem Prinzip 'Nutzen statt Besitzen' ermöglichen es Unternehmen, mit dem technologischen Fortschritt Schritt zu halten und zugleich die finanzielle Flexibilität zu bewahren - eine entscheidende Voraussetzung für langfristiges Wachstum", sagt Dr. Wagner. Solche Circular-Tech-Lösungen, die einen effizienten und nachhaltigen Umgang mit Technologien und Ressourcen ermöglichen, schaffen sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Vorteile.

Durch ihre strategische Ausrichtung bietet CHG-MERIDIAN ihren rund 13.000 Kunden und Partnern weltweit Lösungen entlang des gesamten Lebenszyklus der Technologie-Assets. Kunden können zwischen flexiblen Nutzungsmodellen wie Leasing, Miete oder Device-as-a-Service wählen. CHG-MERIDIAN übernimmt dabei nicht nur die Finanzierung, sondern bietet auch umfassende Dienstleistungen während der Nutzung und sorgt darüber hinaus für die professionelle Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung der Geräte.

So konnte CHG-MERIDIAN 2024 gruppenweit rund 1 Million Geräte durch Wiedervermarktung in einen zweiten Nutzungszyklus bringen - das entspricht einer Quote von rund 94 Prozent aller IT-Leasingrückläufer.

Globale Expansion und Marktausbau

Ihre Lösungen bietet CHG-MERIDIAN in 30 Ländern auf fünf Kontinenten an - Tendenz steigend. "Wir generieren bereits über 60 Prozent unseres Geschäfts außerhalb Deutschlands und treiben unsere Expansion fortlaufend voran", sagt Dr. Wagner. "2024 haben wir unsere internationale Präsenz unter anderem mit der Übernahme des Portfolios der Maia Financial in Australien sowie der Akquisition der Meridian Leasing Corporation in den USA weiter ausgebaut. Zudem haben wir unsere Kooperation mit der japanischen Leasinggesellschaft SMFL um die Märkte China, Malaysia und Thailand erweitert." Ziel des Unternehmens ist es, in den Märkten und Segmenten aktiv zu sein, die für die Kundenbasis relevant sind.

Nicht nur die Reichweite, sondern auch das Angebot von CHG-MERIDIAN ist breit diversifiziert: Neben ihrem Kerngeschäft hat die Gruppe mit devicenow eine globale Device-as-a-Service-Lösung im Portfolio, während sich ihr Berliner Start-up circulee auf den Vertrieb wiederaufbereiteter IT für den B2B-Einsatz fokussiert.

Mit diesem Ansatz ist das Unternehmen gut aufgestellt, um auf die steigende Circular-Tech-Nachfrage zu reagieren - immer mit dem Ziel, die Bedürfnisse der Kunden in den Fokus zu stellen und sie bei einem zeitgemäßen Technologiemanagement zu unterstützen.

Die CHG-MERIDIAN-Gruppe

Die CHG-MERIDIAN-Gruppe zählt zu den führenden globalen technology2use-Unternehmen für die Bereiche IT, Industrie und Healthcare. Mit rund 1.600 Mitarbeiter:innen weltweit entwickelt, finanziert und managt sie maßgeschneiderte Technologielösungen, basierend auf dem "Nutzen statt Besitzen"-Prinzip. Für ihre Kunden wie Konzerne, mittelständische Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Kliniken bedeutet das: stets die neuesten Geräte, kosteneffiziente Finanzierungsmodelle und Services, die den individuellen Anforderungen gerecht werden. Aktuell verwaltet CHG-MERIDIAN ein Technologieportfolio im Wert von 11,73 Milliarden Euro (Stand 2024). Die Gruppe agiert banken- und herstellerunabhängig und ist in 30 Ländern auf fünf Kontinenten als CHG-MERIDIAN präsent. Darüber hinaus kann sie ihre Leistungen über Beteiligungen und Partnernetzwerke in bis zu 190 Ländern anbieten. Mit ihrem nachhaltigen Circular-Tech-Ansatz begleitet CHG-MERIDIAN die Assets der Kunden über ihren gesamten Lebenszyklus: von der Beschaffung bis zur Wiedervermarktung. Die Unternehmenszentrale der Gruppe liegt in Weingarten, Deutschland.

www.chg-meridian.com

