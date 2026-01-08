RTL+

Diese Kombination lässt Streamingherzen höher schlagen. Zum Deutschland-Start von HBO Max, dem Streamingdienst von Warner Bros. Discovery, am 13. Januar ist RTL+ mit dabei. Als exklusiver Bundle-Partner ermöglicht RTL+ künftig mit nur einem Abo den Zugang zu beiden Angeboten und vereint damit das Beste aus zwei Entertainmentwelten.

Mit RTL+ Highlights wie "Neue Geschichten vom Pumuckl", "Make Love, Fake Love" oder der UEFA Europa League sowie dem umfangreichen Content von HBO Max mit "House of the Dragon", "The White Lotus" sowie Kultklassiker wie "Game of Thrones", "Sex and the City" oder "Friends". Für Nutzerinnen und Nutzer entsteht ein echtes Must-Have: maximale Auswahl an hochwertigem Content, einfach zugänglich und zum Vorteilspreis.

"RTL+ und HBO Max - das ist eine tolle Kombination von zwei grandiosen Contentwelten. Die erfolgreichsten nationalen Inhalte auf RTL+ von Reality über Fiction bis Sport in einem gemeinsamen Angebot mit Top-Serien, ikonischen Filmen und vielem mehr von HBO Max. Mit diesem Bundle zünden wir die nächste Stufe in der Erfolgsgeschichte von RTL+ und bereiten HBO Max die ganz große Bühne für den Marktstart in Deutschland", sagt Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland. "Nach unserem umfangreichen Warner Content-Deal und der Vermarktungspartnerschaft mit Warner Bros. Discovery machen wir mit unserem neuen Streaming-Bundle aus RTL+ und HBO Max einen weiteren, großen Schritt in unserer Partnerschaft. Wir schaffen ein Angebot, auf dessen Breite und Attraktivität wir stolz sind und das alle Streamingherzen höher schlagen lässt!"

Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director Warner Bros. Discovery Germany, Switzerland & Austria: "Mit dem Bundle aus HBO Max und RTL+ kombinieren wir ikonisches, international gefeiertes Storytelling von HBO und Warner Bros. Discovery mit der starken lokalen Verankerung und den beliebtesten Hits von RTL+. Gemeinsam schaffen wir ein Angebot, das sich perfekt ergänzt und Unterhaltung für jeden Geschmack und alle Generationen unter einem Dach vereint. Diese Partnerschaft ist ein starkes Signal für den deutschen Markt und für die Zukunft von Premium-Streaming."

Preisgestaltung

Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland haben die Wahl zwischen zwei Varianten des neuen Vorteil-Abos - jederzeit monatlich kündbar und ohne Laufzeitbindung. Zum einen gibt es RTL+ Premium und HBO Max Basis mit Werbung für 11,99 Euro im Monat - statt 15,98 Euro, bei getrennter Buchung beider Dienste. Alternativ haben Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, das Bundle bestehend aus RTL+ Premium Werbefrei und HBO Max Standard für 17,99 Euro monatlich zu abonnieren (statt 25,98 Euro, bei getrennter Buchung beider Dienste).

Einführungsangebot

Im ersten Monat nach dem Start von HBO Max, bis 13. Februar 2026, gibt es die einmalige Gelegenheit, sich das Bundle bestehend aus RTL+ Premium und HBO Max Basis (mit Werbung) für 9,99 Euro oder das Bundle bestehend aus RTL+ Premium Werbefrei und HBO Max Standard für 15,99 Euro zu sichern.

Auch in Österreich können sich Kundinnen und Kunden schon bald über das Bundle freuen

