J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland

J&T Direktbank erweitert Festgeldangebot und bietet bis zu 3,00% Zinsen

Frankfurt am Main (ots)

Die J&T Direktbank erweitert ihr Produktportfolio um zwei weitere Laufzeiten. Kunden haben ab jetzt die Möglichkeit Festgelder über eine sehr lange Laufzeit von 7 und 10 Jahren anzulegen. Der Spitzenzinssatz beträgt 3,00% Zinsen p.a., womit sich die Bank an die Spitze des Wettbewerbs setzt.

"Wir freuen uns, unser Festgeldangebot um zwei Laufzeiten von 7 und 10 Jahren zu erweitern. Wir sehen, dass die Nachfrage für längere Laufzeiten über die letzten Monate zugenommen hat. Gerade in einem Umfeld sinkender Zinsen wird langfristige Planbarkeit wichtig. Lange Laufzeiten bieten unseren Kunden die Möglichkeit, von attraktiven, festgeschriebenen Zinsen von bis zu 3,0 % pro Jahr zu profitieren und ihr Vermögen langfristig abzusichern. Die garantierten Zinsen über einen längeren Zeitraum ermöglichen nicht nur einen stabilen Einkommensstrom, sondern schützen auch vor Marktschwankungen. Zudem profitieren Anleger von den Vorteilen des Zinseszinseffekts, der durch eine längere Bindung ihrer Gelder die Vermögensbildung zusätzlich unterstützt, da die Zinsen jährlich auf dem kostenlosen J&T Tagesgeldkonto gutgeschrieben werden. Unter den aktuellen Bedingungen werden damit aus 10.000EUR nach 10 Jahren ca. 13.248EUR, wenn wir unterstellen, dass die Tagesgeldzinsen konstant bleiben.", sagte Arthur Iliyav, Geschäftsführer der J&T Direktbank.

Ergänzend fügt er hinzu: "Die J&T Direktbank legt außerdem einen Schwerpunkt auf Geschwindigkeit, Einfachheit und voll digitale Prozesse. Kunden haben die Möglichkeit in einem Zug ein Konto zu eröffnen. Vom ersten Mausklick bis zum ersten Login ins Online-Banking - ohne Warten und ohne das Handy, Tablet oder den PC aus der Hand zu legen."

Die Vorteile des J&T Festgeldkontos:

Sicherheit: Ihre Einlagen sind durch die gesetzliche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde geschützt. Dies bedeutet, dass Ihre Ersparnisse bei uns sicher sind, selbst in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten.

Flexibilität: Mit unserem Tagesgeldkonto haben Sie die Möglichkeit, jederzeit auf Ihr Geld zuzugreifen. Dies gibt Ihnen die Freiheit, auf unerwartete finanzielle Bedürfnisse zu reagieren, ohne dass Sie auf Rendite verzichten müssen. Wir differenzieren nicht zwischen Neu- und Bestandskunden. Der Zinssatz derzeitige Zinssatz von 1,75% gilt für jeden.

Attraktive langfristige Optionen: Während die Zinsen für Tagesgeld und kurze Laufzeiten beim Festgeld sinken, bleiben unsere Zinsen für lange Laufzeiten stabil. Wenn Sie bereit sind, Ihr Geld für einen längeren Zeitraum anzulegen, können Sie von sehr attraktiven Renditen profitieren.

Einfache Handhabung: Unsere Konten sind einfach online zu verwalten, sodass Sie jederzeit einen Überblick über Ihre Finanzen haben. Die Eröffnung eines Kontos und die Verwaltung Ihrer Einlagen sind unkompliziert, kostenlos und mit der J&T Online-Banking App jederzeit abrufbar

Die Festgeldkonditionen im Überblick:

Festgeld 12 Monate: 2,40% Zinsen p.a.

Festgeld 18 Monate: 2,40% Zinsen p.a.

Festgeld 24 Monate: 2,50% Zinsen p.a.

Festgeld 36 Monate: 2,50% Zinsen p.a.

Festgeld 48 Monate: 2,60% Zinsen p.a.

Festgeld 60 Monate: 2,80% Zinsen p.a.

Festgeld 84 Monate: 2,80% Zinsen p.a. (NEU)

Festgeld 120 Monate: 3,00% Zinsen p.a. (NEU)

Alle Informationen zum Festgeld der J&T Direktbank finden Sie unter: www.jtdirektbank.de/festgeld

Die J&T Direktbank auf einen Blick:

Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka a.s.. Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld und Tagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen und einer etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitieren zudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind. Die Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohl telefonisch als auch per Chat zur Verfügung.

