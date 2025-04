J&T BANKA, a.s. Zweigniederlassung Deutschland

Die J&T Direktbank vereinfacht Kontoeröffnung: Festgeldkonto jetzt ohne vorheriges Tagesgeldkonto verfügbar

Frankfurt am Main (ots)

Die J&T Direktbank freut sich, eine bedeutende Optimierung in ihrem Kontoeröffnungsprozess bekannt zu geben. Ab sofort können Neukunden ein Festgeldkonto direkt eröffnen, ohne zuvor ein Tagesgeldkonto einrichten zu müssen. Das kostenlose Tagesgeldkonto wird automatisch mit eröffnet, wodurch der Prozess für Kunden erheblich vereinfacht wird.

"Wir haben auf das Feedback unserer Kunden gehört und freuen uns, diesen Schritt zu gehen, um den Kontoeröffnungsprozess zu optimieren," erklärt Arthur Iliyav, Geschäftsführer der J&T Direktbank. "Diese Änderung ist Teil unserer kontinuierlichen Bemühungen, den Service für unsere Kunden zu verbessern und die Benutzerfreundlichkeit unserer Online-Banking-Plattform zu erhöhen. Mit dem neuen Kontoeröffnungsprozess sparen Neukunden wertvolle Zeit und können ihre Festgeldanlage schneller und unkomplizierter vornehmen."

Die Vorteile des J&T Festgeldkontos:

Attraktive Rendite: Die J&T Direktbank bietet derzeit bis zu 2,80% Zinsen p.a.

Sicherheit: Ihr Geld ist sicher und die Zinsen sind für die gesamte Laufzeit garantiert.

Einfachheit: Die Kontoeröffnung ist einfach und unkompliziert. Alles kann bequem online erledigt werden.

Flexibilität: Sie können zwischen verschiedenen Laufzeiten wählen und so die passende Entscheidung treffen. Die J&T Direktbank bietet Festgeldkonten mit Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren an.

Einlagensicherung: Hohe Einlagensicherheit von bis zu 100.000 Euro pro Person gemäß EU-Richtlinien.

Die Konditionen des J&T Festgeldkontos im Überblick:

1 Jahr 2,50% Zinsen p.a.

1,5 Jahre 2,50% Zinsen p.a.

2 Jahre 2,50% Zinsen p.a.

3 Jahre 2,50% Zinsen p.a.

4 Jahre 2,60% Zinsen p.a.

5 Jahre 2,80% Zinsen p.a.

Alle Informationen zum Festgeld der J&T Direktbank finden Sie unter: www.jtdirektbank.de/festgeld

Die J&T Direktbank auf einen Blick:

Die J&T Direktbank ist eine Zweigniederlassung der tschechischen J&T Banka a.s.. Das Haupttätigkeitsfeld liegt auf den klassischen Anlageprodukten Festgeld und Tagesgeld. Als kosteneffiziente Direktbank mit schlanken Prozessstrukturen und einer etablierten technischen Plattform ist die Bank in der Lage, diese Vorteile in Form attraktiver Konditionen an ihre Kunden weiterzugeben. Kunden profitieren zudem von einer hohen Sicherheit, da alle Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000EUR pro Kunde durch die gesetzliche Einlagensicherung geschützt sind. Die Kundenbetreuung der J&T Direktbank steht Anlegern rund um die Uhr, sowohl telefonisch als auch per Chat zur Verfügung.

Alle Informationen zu den Anlageprodukten der J&T Direktbank finden Sie unter www.jtdirektbank.de.

